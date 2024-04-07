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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожих ударів по середмістю Харкова: 5 постраждалих, пошкоджено будинки, навчальні заклади, кафе та гуртожиток (оновлено). ФОТОрепортаж

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожих ударів у середмісті Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вдень росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова. В результаті обстрілу сталися декілька осередків займання. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 кв.м. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі та автомобілі. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову б’ють по Харкову

Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова

О 14:19 усі осередки займання ліквідовані.

За даними Харківської обласної прокуратури, вдень ворог вдарив по житловому масиву центра Харкова: пʼять людей постраждали.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 квітня близько 11:45 збройні сили РФ обстріляли житловий квартал Шевченківського району м. Харкова.

Постраждали пʼять мирних мешканців. У 45-річного чоловіка осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо.

Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).

Автор: 

обстріл (28449) Харків (5594)


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Топ коментарі
+7
Хєр вам, кацапи, а не Харків!
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07.04.2024 16:26
+3
Шефір заповідав дружити з Рашкою і любити її. Тому,думаю,відплатних ударів по Рашці знову не буде...А от на думку Шефіра,тільки життя т.з. русскіх мають значення,життя українців це така дрібниця,що Шефіру і Ко навіть згадувати про це недоречно.
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07.04.2024 16:30
+2
Требо шукати асіметрічну відповідь! Не може бути так щоб нічого не було!

Рішення повинне бути. Якщо наполегливо працювати. То його можно знайти- як захістити місто.
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07.04.2024 16:44
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Хєр вам, кацапи, а не Харків!
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07.04.2024 16:26 Відповісти
нюхнуть
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07.04.2024 16:55 Відповісти
Шефір заповідав дружити з Рашкою і любити її. Тому,думаю,відплатних ударів по Рашці знову не буде...А от на думку Шефіра,тільки життя т.з. русскіх мають значення,життя українців це така дрібниця,що Шефіру і Ко навіть згадувати про це недоречно.
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07.04.2024 16:30 Відповісти
вы мне лучше покажите последствия потопа в Орске и Оренбурге , никогда еще Бумеранг не был таким красивым
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07.04.2024 16:33 Відповісти
зє-ля, де ППО?
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07.04.2024 16:38 Відповісти
у буржуев
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07.04.2024 16:39 Відповісти
Наше теж їм віддали?
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07.04.2024 17:24 Відповісти
Требо шукати асіметрічну відповідь! Не може бути так щоб нічого не було!

Рішення повинне бути. Якщо наполегливо працювати. То його можно знайти- як захістити місто.
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07.04.2024 16:44 Відповісти
https://t.me/voynareal/87235 Бєлгород, Курськ та Воронеж під атакою невідомих БПЛА У русні в пабліках паніка, що їх атакували «британські реактивні безпілотники».👀
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07.04.2024 16:50 Відповісти
По уточненным данным, беспилотники Главного управления разведки 5 апреля повредили семь российских самолетов на аэродроме в российском Ейске.
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07.04.2024 16:57 Відповісти
"РФ ждет ответ": Зеленский собрал генералов
Вооруженные силы Украины готовят ответ для российских захватчиков - очень конкретный и справедливый, подчеркнул президент.
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07.04.2024 17:02 Відповісти
Вы что, верите этому балаболу? Он уже раз сто угрожал ответом. И где он?
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07.04.2024 18:06 Відповісти
Один московитский блогер злорадствует с обстрелов Харькова и призывает обстреливать еще.
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07.04.2024 18:44 Відповісти
Коли москва, єдине питання.
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07.04.2024 21:18 Відповісти
 
 