Наслідки ворожих ударів по середмістю Харкова: 5 постраждалих, пошкоджено будинки, навчальні заклади, кафе та гуртожиток (оновлено). ФОТОрепортаж

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожих ударів у середмісті Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вдень росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова. В результаті обстрілу сталися декілька осередків займання. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 кв.м. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі та автомобілі. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову б’ють по Харкову













О 14:19 усі осередки займання ліквідовані.

За даними Харківської обласної прокуратури, вдень ворог вдарив по житловому масиву центра Харкова: пʼять людей постраждали.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 7 квітня близько 11:45 збройні сили РФ обстріляли житловий квартал Шевченківського району м. Харкова.

Постраждали пʼять мирних мешканців. У 45-річного чоловіка осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо.





















За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).