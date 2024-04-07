Протягом дня окупанти 8 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і з артилерії, пошкоджено інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Нікопольський район Дніпропетровської області протягом 7 квітня пережив 8 ворожих атак. П’ять разів агресор застосував дрони-камікадзе, тричі вгатив з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Терор прийшовся на Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Першотравневську громади. Пошкоджені приватний будинок, екскаватор й інфраструктурний обʼєкт. На щастя, з людей ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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