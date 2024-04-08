Доба на Донеччині: під вогнем Курахове, Торське і Терни, зруйновано житлову інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Покровський район
В Очеретинській громаді зруйновано будинок у Соколі. В Мар'їнській громаді поранено людину у Єлизаветівці. У Кураховому пошкоджено будинок, ще один - у Прогресі Гродівської громади.
Краматорський район
У Лиманській громаді обстріляні Торське і Терни. У Стародубівці Миколаївської громади пошкоджено 5 будинків.
Бахмутський район
У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.
Також зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 400 людей, у тому числі 13 дітей.
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