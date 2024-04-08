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Доба на Донеччині: під вогнем Курахове, Торське і Терни, зруйновано житлову інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

В Очеретинській громаді зруйновано будинок у Соколі. В Мар'їнській громаді поранено людину у Єлизаветівці. У Кураховому пошкоджено будинок, ще один - у Прогресі Гродівської громади.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Торське і Терни. У Стародубівці Миколаївської громади пошкоджено 5 будинків.

Бахмутський район

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У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

Також зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 400 людей, у тому числі 13 дітей.

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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