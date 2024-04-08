Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
7 квітня російська армія завдала 180 ударів по населених пунктах Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 180 ударів. Внаслідок обстрілів травмовано двоє цивільних осіб, пошкоджено три приватні домоволодіння, квартиру в багатоквартирному будинку, адміністративну будівлю, приміщення пошти та школи", - йдеться в повідомленні.
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