Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

7 квітня російська армія завдала 180 ударів по населених пунктах Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 180 ударів. Внаслідок обстрілів травмовано двоє цивільних осіб, пошкоджено три приватні домоволодіння, квартиру в багатоквартирному будинку, адміністративну будівлю, приміщення пошти та школи", - йдеться в повідомленні.

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