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Ворог ударив із артилерії по Сумщині, пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ. ФОТО

Під час артилерійського обстрілу прикордоння ворог пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ на Сумщині. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, у момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав.

Ударною хвилею та осколками пошкоджені стіни, ворота, пожежні автомобілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

удар по підрозділу ДСНС
удар по підрозділу ДСНС
удар по підрозділу ДСНС

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674) ДСНС (5105)


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