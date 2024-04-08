Ворог ударив із артилерії по Сумщині, пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ. ФОТО

Під час артилерійського обстрілу прикордоння ворог пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, у момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав.

Ударною хвилею та осколками пошкоджені стіни, ворота, пожежні автомобілі.

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