Ворог ударив із артилерії по Сумщині, пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ. ФОТО
Під час артилерійського обстрілу прикордоння ворог пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням департамент комунікацій МВС.
Як зазначається, у момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав.
Ударною хвилею та осколками пошкоджені стіни, ворота, пожежні автомобілі.
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