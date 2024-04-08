У Чернівцях п’яний чоловік підірвав гранату у багатоповерхівці, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Чернівці в одній із багатоповерхівок п’яний чоловік кинув гранату, яка вибухнула. Правоохоронці та представники ДСНС евакуювали з будинку понад 30 людей.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 8 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир по вулиці Текстильників вибухнув невідомий предмет. Унаслідок події постраждав мешканець квартири. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські попередньо з’ясували, що 38-річний уродженець Вижницького району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кинув у квартирі співмешканки гранату. Унаслідок вибуху чоловік отримав травми кінцівок. Жінка, яка на момент вибуху перебувала у приміщені, не травмувалась", – йдеться у повідомленні поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Граната поцілила окупанту в лоба. ВIДЕО

Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів та працівників поліції.

"Правоохоронці затримали буковинця у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває під наглядом лікарів та працівників поліції", – додали у правоохоронному органі.

Під час огляду помешкання чоловіка, правоохоронці виявили ще одну гранату, її відправили на експертизу.

У квартирі після вибуху пошкоджена підлога та двері. Рятувальники евакуювали 33 жителів будинку, четверо з них діти.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Читайте також: Окупант умисно кидає гранатомет об землю, той детонує і вбиває росіянина. ВIДЕО