Заблоковано 4 схеми для ухилянтів, вартість "послуг" сягала $12 тис. Серед фігурантів - очільник ВЛК та мобілізований депутат, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед затриманих - голова районної військово-лікарської комісії та мобілізований депутат сільради.

За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила до 12 тис. американських доларів.











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Так, на Тернопільщині заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради.

"Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони. Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників", - йдеться у повідомленні

На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи "Шлях". Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

За даними СБУ, в Одеській області затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

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На Прикарпатті нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.

Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

У Черкаській області затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - додають у СБУ.

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Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.