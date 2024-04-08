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Заблоковано 4 схеми для ухилянтів, вартість "послуг" сягала $12 тис. Серед фігурантів - очільник ВЛК та мобілізований депутат, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед затриманих - голова районної військово-лікарської комісії та мобілізований депутат сільради.

За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила до 12 тис. американських доларів.

схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє харківських депутатів та чиновниця допомогли виїхати з країни 19 псевдоволонтерам. ВIДЕО

Так, на Тернопільщині заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради.

"Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони. Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників", - йдеться у повідомленні

На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи "Шлях". Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

За даними СБУ, в Одеській області затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

Також читайте: Волинянин пропонував ухилянтам за $12 тис. укласти фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Прикарпатті нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.

Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

У Черкаській області затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - додають у СБУ.

Також читайте: На Закарпатті прикордонник врятував чоловіка, який намагався уночі переплисти Тису. ВIДЕО

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Автор: 

СБУ (12812) ухилянти (900) військово-лікарська комісія (209)


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Топ коментарі
+9
таку жирну схему збагачення ніхто закривати не буде, а відловлюють періодично маленьких чинушів у профілактичних цілях, типу ось ми боремося.
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08.04.2024 14:47
+7
чекаємо, що емігранти, які так переймаються українськими проблемами, подадуть приклад й повернуться.
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08.04.2024 14:50
+6
Заблоковано 4 схеми для ухилянтів, вартість "послуг" сягала $12 тис. Серед фігурантів - очільник ВЛК та мобілізований депутат, - СБУ Джерело:
Російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні, - командувач Сухопутних військ Павлюк спростував ворожі фейки .
Такого просто не може бути, то все іпсо
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08.04.2024 14:40
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ціни ростуть, навіть тут немає стабільності!
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08.04.2024 14:32 Відповісти
а кажуть інфляція сповільнелась
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08.04.2024 14:41 Відповісти
що там закон про непроходження ВЛК = 5 років тюрьми? проголосували вже? Слів немає...
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08.04.2024 14:32 Відповісти
не 5, а = 25
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08.04.2024 14:39 Відповісти
Млять, за $12тыс. можно было закупить 12 офигенных жирных дронов и нахрен нужен тот мобик который и стрелять не умеет и скорее всего не убьет ниодного рашиста. Может власть уже приоритеты поменяет и вместо 500тыщ мобиков закупит 5 миллионов дронов?
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08.04.2024 14:39 Відповісти
таку жирну схему збагачення ніхто закривати не буде, а відловлюють періодично маленьких чинушів у профілактичних цілях, типу ось ми боремося.
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08.04.2024 14:47 Відповісти
Так це можна було офіційно зробити у військовий бюджет. Але ж убогі виють що війна для бідних. Тому є і буде не офіційно по карманах ушлих мудаків.
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08.04.2024 15:07 Відповісти
Заблоковано 4 схеми для ухилянтів, вартість "послуг" сягала $12 тис. Серед фігурантів - очільник ВЛК та мобілізований депутат, - СБУ Джерело:
Російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні, - командувач Сухопутних військ Павлюк спростував ворожі фейки .
Такого просто не може бути, то все іпсо
показати весь коментар
08.04.2024 14:40 Відповісти
російські пропагандисти напевно платять
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08.04.2024 14:44 Відповісти
діванні ухилянти, провангуйте прайс на наступний рік
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08.04.2024 14:46 Відповісти
чекаємо, що емігранти, які так переймаються українськими проблемами, подадуть приклад й повернуться.
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08.04.2024 14:50 Відповісти
15-20
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08.04.2024 14:55 Відповісти
Боже, які гроші! Хоч би раз в житті побачити!
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08.04.2024 15:32 Відповісти
заїбли ви вже своїми ухилянтами!!!міняйте всю структуру , а не ловіть когось. Ермака на ВЛК відправте!
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08.04.2024 15:34 Відповісти
Замість затриманих прийдуть інші, які братимуть вже від $15000 та діятимуть трохи обережніше. Побороти це явище можна лише узаконивши можливість покинути країну за певну плату. І навіть за цієї умови, сума має бути десь в таких самих межах, бо інакше хабарники почнуть демпінгувати.
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08.04.2024 15:47 Відповісти
Чому і куди бігти від свого щаастя, від своєї мрії? Це ж Ваш вибір і щоб насолоджуватися життям, втікають. А хто буде захищати те, що ви тут наробили?
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08.04.2024 16:06 Відповісти
затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я Джерело:

Не розумію чому фіктивні продавав? Продавав би справжні то й нічого б не було.
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08.04.2024 16:14 Відповісти
 
 