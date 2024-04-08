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Ворожий суббоєприпас 9н235, який запускається із системи залпового вогню "Ураган", знешкодили поблизу Сум. ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції поблизу Сум знешкодили ворожий суббоєприпас 9н235, який запускається з системи залпового вогню "Ураган".

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Такі суббоєприпаси зазвичай нашпиговані сотнями металевих роликів, які під час вибуху здатні пробити сталеву пластину товщиною 6 мм на відстані до 10 метрів, та до 2 мм ­- в радіусі 100 метрів.

Перед вибухом цей боєприпас підстрибує над землею для максимально ефективного розльоту елементів, що вражають. Якщо він не вибухає одразу після приземлення, то менш ніж за дві хвилини має відбутися самоліквідація боєприпасу вибухом", - йдеться в повідомленні.

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Ворожий суббоєприпас 9н235
Ворожий суббоєприпас 9н235
Ворожий суббоєприпас 9н235

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боєприпаси (2269) Нацполіція (15164)


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Это они так кассетные боеприпасы не используют. Да с самого начала войны. А вою то было " ой ой! Украина использует кассеты!"
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08.04.2024 17:27 Відповісти
 
 