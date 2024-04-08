Рашисти обстріляли Часів Яр та Селидове: щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені. ФОТО

Вдень 8 квітня російські окупанти обстрілювали територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу - загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків.

Також читайте: Доба на Донеччині: під вогнем Курахове, Торське і Терни, зруйновано житлову інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Під вогнем опинилося Селидове - там ворог поцілив у 9-поверхівку, наразі відомо про трьох поранених.

"Прошу всіх: бережіть себе! Евакуюйтесь!" - звертається він до мешканців регіону.