Рашисти обстріляли Часів Яр та Селидове: щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені. ФОТО
Вдень 8 квітня російські окупанти обстрілювали територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу - загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків.
Під вогнем опинилося Селидове - там ворог поцілив у 9-поверхівку, наразі відомо про трьох поранених.
"Прошу всіх: бережіть себе! Евакуюйтесь!" - звертається він до мешканців регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль