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Рашисти обстріляли Часів Яр та Селидове: щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені. ФОТО

Вдень 8 квітня російські окупанти обстрілювали територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу - загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків.

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Під вогнем опинилося Селидове - там ворог поцілив у 9-поверхівку, наразі відомо про трьох поранених.

наслідки обстрілу донеччини

"Прошу всіх: бережіть себе! Евакуюйтесь!" - звертається він до мешканців регіону.

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) Часів Яр (328)


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