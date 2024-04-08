Три людини загинули внаслідок ракетного удару РФ по підприємству в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі.
Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"8 квітня 2024 року близько 12:30 військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
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володимир омельянов
показати весь коментар08.04.2024 19:23 Відповісти Мені подобається 9
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anna petrova #587029
показати весь коментар08.04.2024 19:38 Відповісти Мені подобається 5
Станіслав Топа
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