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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Три людини загинули внаслідок ракетного удару РФ по підприємству в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"8 квітня 2024 року близько 12:30 військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також читайте: Рашисти вдарили по промисловому об’єкту Запоріжжя: Постраждали 6 осіб

Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28449)


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Рашисти знищують Україну творят геноцид і це свідомо і щоденно влада мовчить ,світова спільнота мовчить ,дипломатія бездіяльна.
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08.04.2024 19:23 Відповісти
А Україна у відповідь перемалує рашистів. Це називається "війна"...
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08.04.2024 19:38 Відповісти
Які нахєр, «військовослужбовці збройних сил РФ Джерело: » ? Це окупанти , військові злочинці і терористи! Прокуратура Запоріжжя там зовсім вже неприховано чекають на рашистких ублюдків???
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08.04.2024 21:50 Відповісти
 
 