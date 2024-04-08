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Російський удар по Білопіллю: 1 людина загинула, 3 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу КАБами міста Білопілля Сумської області одна жінка загинула, троє людей зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні вдень, 8 квітня ворог скинув 4 КАБи в центрі міста Білопілля. У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби.

"Сьогодні у Білопіллі російські терористи вчинили черговий злочин проти мирних людей, вдаривши по цивільній інфраструктурі. Завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв. На жаль, ті, хто залишились ззовні отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблої. Ще раз наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних", - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Читайте: Ворог ударив із артилерії по Сумщині, пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ. ФОТО

Рашисти ударили КАБами по центру Білопілля.

У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення.

Руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби.

Зруйнована внаслідок бомбардування будівля.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

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Сумська область (3674) бомбардування (337) жертва (250)


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Сцукі кацапскі здохніть.
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08.04.2024 19:01 Відповісти
Кацапы, вам уже начали прилетать ответки в виде беспилотников. Когда начнут прилетать украинские КАБы - не удивляйтесь.
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08.04.2024 19:02 Відповісти
По любому почнуть прилітати.
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08.04.2024 19:18 Відповісти
Україні після розпаду СРСР дісталося досить велика кількість керованих ракет і бомб - так, тільки ракет класу "повітря - земля" було близько двох тисяч (1796 ракет типу Х-25, 132 ракети типу Х-59М і 69 Х-59). Однак за роки незалежності це "добро" було втрачено майже повністю. І до традиційних проблем української армії як-то неможливість підтримання необхідних умов для зберігання та продовження ресурсу "доклали руку" і росіяни.

Починаючи з 2015 р. бюджетне фінансування було спрямоване на проект створення коригованої авіаційної бомби під егідою ГосКБ "Промінь". Бомба з 650 кг осколково-фугасної частиною оснащена телевізійної головкою самонаведення, що забезпечує захоплення цілей під носієм і автоматичне наведення в автономному польоті з реалізацією принципу "скинув-забув".

Базова дальність застосування цього перспективного зразка становила 20 км (з висоти 5 км), що дозволяло б вражати наземні цілі типу залізничних мостів, артилерійських позицій не входячи в зону дії ППО супротивника, була також можливість ураження надводних цілей. Бомба від "Променя" розроблялась під стандартне авіаційне катапультне пристрій АКУ-58АЭ, що дозволило б застосовувати її з літаків як типу Су-27, так і Міг-29.

Принаймні один зразок був продемонстрований Олександру Турчинову під час його інспекції підприємств "оборонки", задіяних в ракетній програмі.

А зараз, 73%, здогадайтеся, що стало із цією розробкою в 2019 році.
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08.04.2024 19:11 Відповісти
Варвари не припиняють воювати з мирним населенням ,це кінчені рашисько фашиські відморозки ви виродки все зробили що б вас проклинали навіки.
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08.04.2024 19:21 Відповісти
Роблять з Білопілля другу Велику Писарівку. Це агонія так званої другої армії світу яка немічна і воює з цивільними, з військовими постійно отримує люлєй.
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08.04.2024 21:12 Відповісти
 
 