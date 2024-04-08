Російський удар по Білопіллю: 1 людина загинула, 3 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського обстрілу КАБами міста Білопілля Сумської області одна жінка загинула, троє людей зазнали поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні вдень, 8 квітня ворог скинув 4 КАБи в центрі міста Білопілля. У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Крім того, руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби.
"Сьогодні у Білопіллі російські терористи вчинили черговий злочин проти мирних людей, вдаривши по цивільній інфраструктурі. Завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв. На жаль, ті, хто залишились ззовні отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблої. Ще раз наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних", - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
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Починаючи з 2015 р. бюджетне фінансування було спрямоване на проект створення коригованої авіаційної бомби під егідою ГосКБ "Промінь". Бомба з 650 кг осколково-фугасної частиною оснащена телевізійної головкою самонаведення, що забезпечує захоплення цілей під носієм і автоматичне наведення в автономному польоті з реалізацією принципу "скинув-забув".
Базова дальність застосування цього перспективного зразка становила 20 км (з висоти 5 км), що дозволяло б вражати наземні цілі типу залізничних мостів, артилерійських позицій не входячи в зону дії ППО супротивника, була також можливість ураження надводних цілей. Бомба від "Променя" розроблялась під стандартне авіаційне катапультне пристрій АКУ-58АЭ, що дозволило б застосовувати її з літаків як типу Су-27, так і Міг-29.
Принаймні один зразок був продемонстрований Олександру Турчинову під час його інспекції підприємств "оборонки", задіяних в ракетній програмі.
А зараз, 73%, здогадайтеся, що стало із цією розробкою в 2019 році.