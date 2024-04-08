Російський удар по Білопіллю: 1 людина загинула, 3 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу КАБами міста Білопілля Сумської області одна жінка загинула, троє людей зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні вдень, 8 квітня ворог скинув 4 КАБи в центрі міста Білопілля. У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби.

"Сьогодні у Білопіллі російські терористи вчинили черговий злочин проти мирних людей, вдаривши по цивільній інфраструктурі. Завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв. На жаль, ті, хто залишились ззовні отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблої. Ще раз наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних", - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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