Шість разів протягом дня окупанти атакували Нікопольщину: двоє постраждалих, пошкоджено будинки, комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж 8 квітня Нікопольський район Дніпропетровської області перебував під ударами ворожої артилерії та дронів-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"За день Нікопольщина пережила 6 ворожих атак. Прилітало по самому Нікополю та Марганецькій громаді.
Постраждали двоє людей. Окрім комунального підприємства, пошкоджений інфраструктурний об’єкт.
Один приватний будинок вщент зруйнований. Ще 6 – понівечені. Як і 5 господарських споруд. Побиті авто, газогін, кілька ліній електропередач", - йдеться в повідомленні.
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