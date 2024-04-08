Удар РФ по 9-поверхівці в Селидовому: поранено 5 осіб, серед яких неповнолітня, зруйновано перекриття між 5 та 6 поверхами. ФОТОрепортаж
Окупанти поцілили в житловий 9-поверховий будинок у Селидовому на Донеччині. Поранено 5 осіб, рятувальниками врятовано 4 людини.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень ворог завдав удару по м. Селидове, влучання прийшлося у 9-поверховий житловий будинок, відбулося руйнування перекриття між 5 та 6 поверхами, виникла пожежа квартири на 5 поверсі.
Рятувальники з 4-го та 8-го поверхів будинку врятували 4 мешканців, в тому числі 1 дитину, які через небезпечні фактори пожежі не могли самостійно покинути приміщення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежу в зруйнованій квартирі на п'ятому поверсі будинку на загальній площі 56 кв. м. ліквідовано.
Наразі внаслідок обстрілу щонайменше 5 осіб зазнали поранень.
Як розповіли в Донецькій обласній прокуратурі, серед поранених - літня пара та 16-річна дівчина. Потерпілим з ушкодженнями різного ступеня тяжкості надано медичну допомогу.
Крім того зазначається, що тип зброї, якою окупанти атакували населений пункт, встановлюється.
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