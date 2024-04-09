Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 449 250 осіб (+850 за добу), 7110 танків, 11 386 артсистем, 13 620 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 449 250 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 449250 (+850) осіб,

танків - 7110 (+23) од,

бойових броньованих машин - 13620 (+45) од,

артилерійських систем - 11386 (+30) од,

РСЗВ - 1039 (+0) од,

засоби ППО - 753 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37),

крилаті ракети - 2065 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71) од,

спеціальна техніка - 1868 (+1)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.