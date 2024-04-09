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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 449 250 осіб (+850 за добу), 7110 танків, 11 386 артсистем, 13 620 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 449 250 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 449250 (+850) осіб,

танків - 7110 (+23) од,

бойових броньованих машин - 13620 (+45) од,

артилерійських систем - 11386 (+30) од,

РСЗВ - 1039 (+0) од,

засоби ППО - 753 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37),

крилаті ракети - 2065 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71) од,

спеціальна техніка - 1868 (+1)

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втрати військ рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) знищення (7227) техніка (1826)


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Топ коментарі
+22
ДЯКУЄМО ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.04.2024 08:00
+21
Минув 3698 день москальсько-української війни.
172!! одиниці техніки та 850 чумардосів.
Арта 30, броня 68!, логістика 71!
БПЛА перевалили за 9000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 449 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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09.04.2024 08:52
+11
Шоб рашка не встигала бігти в атаку потрібно шоб втрати були в 2 р більші -- немає в нас достатньо заліза
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09.04.2024 07:55
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Шоб рашка не встигала бігти в атаку потрібно шоб втрати були в 2 р більші -- немає в нас достатньо заліза
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09.04.2024 07:55 Відповісти
Скільки ж там того заліза???
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09.04.2024 08:50 Відповісти
Як в дурного пукалок - рашка 60 р збирала залізяччя
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09.04.2024 09:02 Відповісти
Аби бігати в атаки - заліза особливо не треба. Ось бігати в атаки, аби ЗСУ не могла знищувати всіх бігунів - залізо треба.

Темпи знищення заліза - то реально залежать від розміру допомоги союзинків.

Але заліза в засрашці не нескінчені запаси. Вже пішли Т-55 як основні танки та МТЛБ замість БТР-ів масово. А це останній запаси, накопичені ще за совка. Все більш старіше (танки Т-34-85 та ЗІС, САУ-152 тощо) - поплавлене ще за совка, на базах зберігання вже не "беруть", а "шкребуть".

За даними осінтерів (підрахунок динаміки вивезення "коробочок" з баз зберігання) - Мста-С вже вигребли, кількість тільки зменшуватиместь, бо не виробляють, Т-80/72/62/55 догребають, на базах залишилось десь біля 950 штук. Піони - залишки догребуть до вересня.

Тож 2 роки тому з тих 45 ббм половина були б БТР-90 (яких і з пушки/РПГ не одразу знищиш). А зараз з тих 45 ббм - половина то БТЛБ (які знищуються з ПКМ).
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09.04.2024 10:16 Відповісти
ДЯКУЄМО ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.04.2024 08:00 Відповісти
пока ты пишешь постики - ты и живёшь...
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09.04.2024 08:55 Відповісти
Не ний, на дев'яте травня АТБ відкриєм на червоній площі.
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09.04.2024 08:59 Відповісти
русняве залізячча зменшилось на половину поки вони відвоювали два огризки областей з 24.02.22.

якщо не нити з дивану як ти то за пару років так чи інакше ми їх переможемо
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09.04.2024 09:02 Відповісти
иди очередь занимай в АТБ - тебе правильно человек пишет...
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09.04.2024 09:06 Відповісти
Минув 3698 день москальсько-української війни.
172!! одиниці техніки та 850 чумардосів.
Арта 30, броня 68!, логістика 71!
БПЛА перевалили за 9000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 449 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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09.04.2024 08:52 Відповісти
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09.04.2024 08:56 Відповісти
Ще вчора Тула майоріла на обрії, а тут таке "здрасьте" - в Астрахані стало на три тисячі рил меньше і на разі вона наступна.
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09.04.2024 09:05 Відповісти
только сейчас с компа удалось написать пост - все остальные с телефона...
фишка в том что нужно отключить все блокировщики рекламы на сайте - даже встроенный в Ореру...
а так\с блокировщиками...\только видны посты - не работает ни одна функция...\вопрос - и зачем...?\
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09.04.2024 10:00 Відповісти
Як це навіщо?!? Для того, аби ти рекламу дивився. Чи ти думаєш, що бутусов святим духом харчується та годує редакторів й програмістів сайту? Всі хочуть їсти. І твої перегляди реклами - то життя для цензора.
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09.04.2024 10:26 Відповісти
ну это понятно - вот только нужно отвечать правильно - что нужно убрать все блокиравщики...\отслова совсемвсе...\
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09.04.2024 10:36 Відповісти
А ще періодично на сайт здійснюються атаки, тому починають блокувати по масці ))
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09.04.2024 17:55 Відповісти
Колись користувався тільки Оперой. Після 2014 року вони лягли під москалів і прийшлось відмовитись.
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09.04.2024 17:54 Відповісти
сейчас собираюсь переустанавливать Виндовс и всё-всё-всё\так как хоть и из б\у собрали комп, но он лучше чем мой старый полетевший...\, что посоветуешь из браузера - просто привык к опере...(((
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09.04.2024 18:25 Відповісти
так что попробовать другой браузер можно спокойно...!!!
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09.04.2024 18:27 Відповісти
Я користуюсь постійно Хромом, але додатково завжди ставлю Мозілу, іноді Тор.
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09.04.2024 20:56 Відповісти
буду пробовать...!
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09.04.2024 23:58 Відповісти
Ще навіть не середина весни - п'ятсот танків, тисяча ББМ і п'ять тисяч наземка. Весна 22-го танки 1 163, ББМ 2 497 і рівно 25 тисяч чумардосів, за цю весну на сьогодні 34 570 во істину м'ясна армія орків.
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09.04.2024 09:19 Відповісти
Це, до речі, цікава статистика. Допомога від США зменшилась, кацапи займаються тим же самим (атакують, ходять на штурми). Результат: обсяги забиття заліза і особового складу засрашки - на 30-40% більше, а по арті - взагалі на 200% більше, по спец.техніці та транспорту - на 400-500% більше. А якщо порівнювати з березнем 2022 року - то особового складу - взагалі на ~600% більше забивати почали.

Причина: стрімка деградація техніки та арти засрашки - замість Т-72/80/90 основним танком в засрашинців на полі бою стає Т-62/55 (і часто навіть без ДЗ). Замість захищених БТР на основі Iveco/Камаз (рись/вовк) та БТР-90 - кулепробивна МТЛБ. Броньовані САУ Мста-С з захистом від уламків - вже скорочуються, бо вигребли з баз зберігання вже все і замінюють на причепні незахищені гаубиці. І якщо хтось погано пам'ятає, то Т-62 пішли в них на фронт ще восени 2022 року. Всі думали - "для стаціонаних вогневих точок, замість дотів". Але виявилось - як основний танк танкових підрозділів вже в 2023 році....
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09.04.2024 13:58 Відповісти
Таки так і все добре пам'ятаєм.
На початку вторгнення їм здавалось що ресурс по техніці у них невичерпний тому і ленд-ліз від кацапів був найбільшим, а весна 22-го виявилися найбільшою як сезон за втратами броні. І якщо ББМ більш менш рівно пройшли весну то по танкам зазвенів дзвіночок - березень/квітень/травень 427/401/335. Літом зовсім була "пічалька" 216/191/229(з них 43 за останні два дні серпня, тобто приперли Т-62). За осінь спромоглися позбутися ще 919 танків і завдяки таким здобуткам "победобесие" празнували з одним танком із мосфільму.
Рік оговтувалися і за осинь 23-го спромоглися майже повтороти весну - 1 105 танків, за зиму 23-24 ще піднатужились 1 046 танків і черговий здобуток - "победобесие" бздяться святкувать, мол "дата не круглая".
Ну а тисячу танків цієї весни ми навряд чи побачемо.
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09.04.2024 15:28 Відповісти
 
 