Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 449 250 осіб (+850 за добу), 7110 танків, 11 386 артсистем, 13 620 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 449 250 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 449250 (+850) осіб,
танків - 7110 (+23) од,
бойових броньованих машин - 13620 (+45) од,
артилерійських систем - 11386 (+30) од,
РСЗВ - 1039 (+0) од,
засоби ППО - 753 (+2) од,
літаків - 347 (+0) од,
гелікоптерів - 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37),
крилаті ракети - 2065 (+0),
кораблі /катери - 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71) од,
спеціальна техніка - 1868 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Темпи знищення заліза - то реально залежать від розміру допомоги союзинків.
Але заліза в засрашці не нескінчені запаси. Вже пішли Т-55 як основні танки та МТЛБ замість БТР-ів масово. А це останній запаси, накопичені ще за совка. Все більш старіше (танки Т-34-85 та ЗІС, САУ-152 тощо) - поплавлене ще за совка, на базах зберігання вже не "беруть", а "шкребуть".
За даними осінтерів (підрахунок динаміки вивезення "коробочок" з баз зберігання) - Мста-С вже вигребли, кількість тільки зменшуватиместь, бо не виробляють, Т-80/72/62/55 догребають, на базах залишилось десь біля 950 штук. Піони - залишки догребуть до вересня.
Тож 2 роки тому з тих 45 ббм половина були б БТР-90 (яких і з пушки/РПГ не одразу знищиш). А зараз з тих 45 ббм - половина то БТЛБ (які знищуються з ПКМ).
якщо не нити з дивану як ти то за пару років так чи інакше ми їх переможемо
172!! одиниці техніки та 850 чумардосів.
Арта 30, броня 68!, логістика 71!
БПЛА перевалили за 9000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 449 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
фишка в том что нужно отключить все блокировщики рекламы на сайте - даже встроенный в Ореру...
а так\с блокировщиками...\только видны посты - не работает ни одна функция...\вопрос - и зачем...?\
Причина: стрімка деградація техніки та арти засрашки - замість Т-72/80/90 основним танком в засрашинців на полі бою стає Т-62/55 (і часто навіть без ДЗ). Замість захищених БТР на основі Iveco/Камаз (рись/вовк) та БТР-90 - кулепробивна МТЛБ. Броньовані САУ Мста-С з захистом від уламків - вже скорочуються, бо вигребли з баз зберігання вже все і замінюють на причепні незахищені гаубиці. І якщо хтось погано пам'ятає, то Т-62 пішли в них на фронт ще восени 2022 року. Всі думали - "для стаціонаних вогневих точок, замість дотів". Але виявилось - як основний танк танкових підрозділів вже в 2023 році....
На початку вторгнення їм здавалось що ресурс по техніці у них невичерпний тому і ленд-ліз від кацапів був найбільшим, а весна 22-го виявилися найбільшою як сезон за втратами броні. І якщо ББМ більш менш рівно пройшли весну то по танкам зазвенів дзвіночок - березень/квітень/травень 427/401/335. Літом зовсім була "пічалька" 216/191/229(з них 43 за останні два дні серпня, тобто приперли Т-62). За осінь спромоглися позбутися ще 919 танків і завдяки таким здобуткам "победобесие" празнували з одним танком із мосфільму.
Рік оговтувалися і за осинь 23-го спромоглися майже повтороти весну - 1 105 танків, за зиму 23-24 ще піднатужились 1 046 танків і черговий здобуток - "победобесие" бздяться святкувать, мол "дата не круглая".
Ну а тисячу танків цієї весни ми навряд чи побачемо.