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Ракетна атака на Полтавщину: окупанти вдарили по двоповерхівці, загинула людина, кількість постраждалих зросла до 12. ФОТОрепортаж

Майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині. Ворог вдарив по багатоквартирному будинку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару вчора увечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей.

"Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них - 2 дитини", - зазначає Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади, – ОВА

Наслідки ракетного удару по Полтавщині
Наслідки ракетного удару по Полтавщині
Наслідки ракетного удару по Полтавщині
Наслідки ракетного удару по Полтавщині

Окрім цього, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

Раніше повідомлялося, що 1 людина загинула та ще 10 зазнали поранень через удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Полтавської громади.

Автор: 

МВС (3501) обстріл (28449) жертви (1793) Полтавська область (1107)


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Нечисть рашистська. Вже на Полтаві зосередили свою хвору увагу.
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09.04.2024 08:51 Відповісти
Не на Полтаві.
На Україні.
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09.04.2024 09:04 Відповісти
Кацапи лютують бо вимушені для продовження агресивної війни завозити пальне з білорашки , та кланятися казахам які поки що відмовляються створювати стратегічний резерв пального для росії!
А новополоцький "Нафтан"(20 тис.тон нафти) та Мозирський НПЗ(30тис) вже зачекався на бавовняні "донати"!
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09.04.2024 11:24 Відповісти
 
 