Ракетна атака на Полтавщину: окупанти вдарили по двоповерхівці, загинула людина, кількість постраждалих зросла до 12. ФОТОрепортаж

Майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині. Ворог вдарив по багатоквартирному будинку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару вчора увечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей.

"Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них - 2 дитини", - зазначає Клименко.

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Окрім цього, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

Раніше повідомлялося, що 1 людина загинула та ще 10 зазнали поранень через удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Полтавської громади.