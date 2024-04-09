Ракетна атака на Полтавщину: окупанти вдарили по двоповерхівці, загинула людина, кількість постраждалих зросла до 12. ФОТОрепортаж
Майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині. Ворог вдарив по багатоквартирному будинку.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти завдали ракетного удару вчора увечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей.
"Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них - 2 дитини", - зазначає Клименко.
Окрім цього, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.
Раніше повідомлялося, що 1 людина загинула та ще 10 зазнали поранень через удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Полтавської громади.
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