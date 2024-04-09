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Новини Фото Війна
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Доба на Донеччині: під вогнем Селидове, Лиман та Костянтинівка, є поранені і руйнування житлового фонду. ФОТО

Минулої доби війська РФ продовжували обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

У Селидовому 5 людей поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю і крамницю. У Кураховому пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 3 приватні будинки. У Костянтинівці пошкоджено 9 приватних будинків, 2 автівки і 2 інфраструктурні об'єкти; також у громаді обстріляні Миколаївка і Віролюбівка. У Дружківці пошкоджено 5 будинків і 3 адмінбудівлі.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків, багатоповерхівка та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

З лінії фронту евакуйовано 520 людей, у тому числі 29 дітей.

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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