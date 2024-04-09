Доба на Донеччині: під вогнем Селидове, Лиман та Костянтинівка, є поранені і руйнування житлового фонду. ФОТО
Минулої доби війська РФ продовжували обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Покровський район
У Селидовому 5 людей поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю і крамницю. У Кураховому пошкоджено приватний будинок.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 3 приватні будинки. У Костянтинівці пошкоджено 9 приватних будинків, 2 автівки і 2 інфраструктурні об'єкти; також у громаді обстріляні Миколаївка і Віролюбівка. У Дружківці пошкоджено 5 будинків і 3 адмінбудівлі.
Бахмутський район
У Торецьку пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків, багатоповерхівка та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.
З лінії фронту евакуйовано 520 людей, у тому числі 29 дітей.
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