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Готувала удари РФ по об’єктах "Укрзалізниці" на Харківщині: СБУ викрила російську інформаторку. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли новим ударам РФ по лініях оборони та об’єктах "Укрзалізниці" на Харківщині. Ключовими цілями рашистів були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи ЗСУ. Для коригування обстрілів окупанти залучили свою інформаторку – місцеву жительку, яка працювала на російську розвідку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За вказівкою агресора вона мала виявити й позначити на ґуґл-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів.

Крім того, фігурантка намагалась стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією", - йдеться у повідомленні.

За координатами ворожої поплічниці загарбники планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб.

Російська інформаторка на Харківщині
Російська інформаторка на Харківщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівник "Укрзалізниці" готував ракетний удар по залізничній лінії на півночі України, російського агента затримано, - СБУ. ФОТО

У разі вогневого ураження по потенційних цілях окупанти сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ.

Після російського авіаудару фігурантка мала "прозвітувати" агресору про точність "прильотів", а потім отримати подальші інструкції для "евакуації" до РФ.

Російська інформаторка на Харківщині
Російська інформаторка на Харківщині

Однак кіберфахівці Служби безпеки своєчасно викрили агентку, зірвали плани ворога та заблокували втечу зловмисниці до країни-агресора. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення місць базування та переміщення українських військ.

За даними слідства, зловмисниця працювала на окупантів через "зв’язкового". Ним виявився її рідний брат з Донецька – бойовик окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

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"Щоб зафіксувати й передати йому "потрібні" геолокації, інформаторка обходила місцевість, а після повернення додому позначала розвіддані на електронних картах з описом об’єктів.

Комунікацію між собою підтримували за допомогою анонімного чату у месенджері", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Російська інформаторка на Харківщині
Російська інформаторка на Харківщині

Читайте також: Ексрегіонал наводив російські КАБи: СБУ затримала на Сумщині російського агента

Автор: 

СБУ (12812) Укрзалізниця (6843) Харків (5594) шпигунство (991)


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Топ коментарі
+14
Мразота!
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09.04.2024 10:19
+8
Поки цих зрадників не будуть привселюдно розвішувати на стовпах, не буде ніякого путя. За 30 срібників і мати продадуть.
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09.04.2024 10:20
+8
Кулю в макітру і в канаву.
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09.04.2024 10:25
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Мразота!
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09.04.2024 10:19 Відповісти
Поки цих зрадників не будуть привселюдно розвішувати на стовпах, не буде ніякого путя. За 30 срібників і мати продадуть.
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09.04.2024 10:20 Відповісти
СБУ потрібно проаналізувати усі ватні прорашистські мітинги, з Допою, Гепою, хто там працював підставками під трикалойди... там вати у ХАркові 80% - вона ж нікуди не поділася ... ватність - це не виліковна хвороба
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09.04.2024 10:22 Відповісти
І всього 8років,воно хотіло погубить скільки людей,а отримає 8 років,пожитєве треба давать.
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09.04.2024 10:22 Відповісти
Навіщо кормити ворогів, навіть і за гратами? Тільки страта.
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09.04.2024 10:25 Відповісти
на розмінування, на ланцюг !
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09.04.2024 11:58 Відповісти
парламентські вибори 2019 - за зелену вату 55%, за голубу вату - 25% !
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09.04.2024 10:24 Відповісти
Яка може бути гуманність до потенційних вбивць , ця маніячка що не розуміє того що скупчення машин це не тільки машини, це ще й багато людей..
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09.04.2024 10:24 Відповісти
Кулю в макітру і в канаву.
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09.04.2024 10:25 Відповісти
Коли я читаю подібне то виникає думка, тупий шпигун нині пішов, не те, що раніше - конспірація, отримав шифровку-з'їв... Ну, будь який ідіот знає - "приймуть" будуть перевіряти телефон, а тут на тобі, візитки Бортнікова тільки не вистачає. Та ще й Telegram, явно не спосіб спілкування з куратором... Фігня, коротше...
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09.04.2024 10:39 Відповісти
в ТГ все читається спецслужбами, навіть якщо повідомлення видалені. Не знав?
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09.04.2024 10:49 Відповісти
Читай уважно те, що я написав, цитую:"...Та ще й Telegram, явно не спосіб спілкування з куратором...". Це по-перше. По-друге, ти думаєш, що в ТГ все читається спецслужбами, я думаю в ТГ все читається спецслужбами, Вася з сусіднього підʼїзду думає в ТГ все читається спецслужбами, а в ФСБ всі нахєр такі тупі, що радять своїм інформаторам користатися ТГ? Я в це, м'яко кажучі, не вірю.
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09.04.2024 11:00 Відповісти
даремно. кураторам начхати на долю зрадника. Не знав?
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09.04.2024 11:39 Відповісти
Ну, не треба цієї мутоти, начхати, байдуже, похєр... Будь який агент на території супротивника так чи інакше корисний. Це по-перше. По-друге, всі зрадники апріорі тупі? Чи спецслужби супротивника обирають лише клінічних ідіотів які не думають про власну безпеку? Щось мені здається, що ви судите про розумові здібності інших по власним розумовим здібностям.
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09.04.2024 12:02 Відповісти
та ніяких муточек. Кацапи до стукачів з України відносяться як до розходників, як до скрепок. В них тут їх багато, одним менше, одним більше, до того ж і гроші за "послуги" заощадити можна, бо не буде вже кому платити.
Я ж не торкалась ваших розумових здібностей, тому пропоную і вам не чіплятися до моїх. А про те, що всі специ читають навіть видалену користувачем інформацію в ТГ я не підозрюю, а знаю. І востаннє, притомна, порядна та розумна людина не піде на співпрацю з ворогом, тим більше у фазу гарячої війни, в яку СБУ ну, скажімо так, доволі часто вскривають фсб-шних помічників. Хоча б задля інстинкту самозбереження. Можливо в вас там за океаном не так, а в моїй країні так, і слава Богу.
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09.04.2024 15:35 Відповісти
задля підтвердження відповідних розумових здібностей зрадників достатньо придивитись як вони майже всі виглядають, - одяг, інтер"єр, умови існування.. Це показник той ще (!!), якась гопота та жебрацькі умови.
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09.04.2024 15:39 Відповісти
Я вибачаюсь. Просто частіше стикаюсь з коментаторами які вважають, що ми третій рік воюємо з до ідіотизма тупим ворогом який воювати не вміє. Тому вибачте. По-друге, прапорець в коментах в деяких випадках не визначає а ні країну проживання, а-ні користування VPN. І на останок, одяг та умови проживання не означають повну розумову відсталість та інтелектуальну недорозвиненість. Знав я людей з купою бабла, на дорогих машинах та в дорогому одязі але інтелектуально подібних до дерева та готових за гроші маму рідну продати, та бомжів з дипломами фізиків-ядерщиків, докторів наук чий рівень інтелекту зашкалював. Не треба думати, що зрадники це завжди інтелектуально недорозвинені люди. А етичну складову "зради" нехай розглядають специ по етиці.
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09.04.2024 16:09 Відповісти
вбийте падлюку!
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09.04.2024 10:46 Відповісти
В якусь базу даних, чи "чорний список" мають бути занесені всі родичі цієї "патріотки", особливо діти, щоб далі вантажника не могли бути оформлені. Щоб ці свиноматки і кнурі знали, що зраджувати Україну і тут жити їм і їх кровінушкам буде дуже важко.
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09.04.2024 10:49 Відповісти
Повісити , падлюку , на гиляці ,
щоби наступні зрадники бачили , що їх чекає за зраду 🤬
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09.04.2024 10:54 Відповісти
Прилюдно её 3,14зду на кол!
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09.04.2024 11:12 Відповісти
Скиньте це гівно п*дарасам на голови, з самольота...
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09.04.2024 11:13 Відповісти
Вісім років зрадникам ,та її повісити мало ? хтось розуміє в цій країні з вищого керівництві і суддів що війна ,та внесіть зміни до законодавства про колоборантіонізм під час війни, інакше це ніколи не закінчится.
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09.04.2024 11:19 Відповісти
Расстрелять, как это делают рлссияне по отношению к украинским военнопленным..
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09.04.2024 11:38 Відповісти
 
 