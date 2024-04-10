Україна та Велика Британія підписали угоду щодо співпраці у сфері оборонних матеріалів. ФОТО

Сьогодні, 10 квітня, міністр оборони України Рустем Умєров разом із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним підписали з британським урядом Рамкову домовленість щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Велика Британія є одним із найвідданіших союзників України. Дякую народу й уряду країни за всебічну підтримку, яку вже надано і яка триває!" - зазначив Умєров.

Міністр оборони України закликав представників десятків британських компаній – учасників форуму – інвестувати в Україну, створювати тут спільні підприємства задля спільної майбутньої перемоги.

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З боку британських партнерів домовленість, яку було укладено під час Конференції британсько-українського оборонного співробітництва у Києві, підписав Державний міністр з торговельної політики Грег Хендс.

"Саме Велика Британія стала першою країною, яка підписала Угоду про безпекову співпрацю з Україною, і саме британські оборонні компанії стали першими, хто відкрив тут свої офіси після початку великої війни. Наше партнерство розвивається – і сьогодні ми ще на крок наблизились до того, щоб британські виробники стали також першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні", - наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Як додали у Міноборони, нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

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