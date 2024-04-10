Україна та Велика Британія підписали угоду щодо співпраці у сфері оборонних матеріалів. ФОТО
Сьогодні, 10 квітня, міністр оборони України Рустем Умєров разом із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним підписали з британським урядом Рамкову домовленість щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Велика Британія є одним із найвідданіших союзників України. Дякую народу й уряду країни за всебічну підтримку, яку вже надано і яка триває!" - зазначив Умєров.
Міністр оборони України закликав представників десятків британських компаній – учасників форуму – інвестувати в Україну, створювати тут спільні підприємства задля спільної майбутньої перемоги.
З боку британських партнерів домовленість, яку було укладено під час Конференції британсько-українського оборонного співробітництва у Києві, підписав Державний міністр з торговельної політики Грег Хендс.
"Саме Велика Британія стала першою країною, яка підписала Угоду про безпекову співпрацю з Україною, і саме британські оборонні компанії стали першими, хто відкрив тут свої офіси після початку великої війни. Наше партнерство розвивається – і сьогодні ми ще на крок наблизились до того, щоб британські виробники стали також першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні", - наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Як додали у Міноборони, нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.
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СЕРПЕНЬ 2023рік
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2. Потім вдало розрулив вивіз зерна бізнесу олігарха свого хазяїна Ахметова
3. Рік тому , щоб заткнунти рота Залужному , пообіцяв йому, й народу, й партнерам мільйон дронів від влади вже в грудні 2023 року(знало ж падло про плани на зняття Залужного ).
4. А тепер посадили світитися поряд з "святим та безгрішним "Умеровим - нічого, що справа на нього відкрита по мародерству в часи керівицтва Держамайном? А відкрили, коли вже його призначили закрити сраку ЛІєвим та Шараповим від міністра Резнікова перед приїздом першим Пріцкер?...
НУ ПРИЇХАЛА ТАМ ЗАРАЗ ЗНОВУ ПРІЦКЕР - ну вона ж точно знає все про оцю шоблу , впевненна. Бо саме перед попереданім її прольотом Умєров розіграв спектакль "внутрішнє розслуданання" з розграбуванням 10 млрд з гаком на виробництво снарядів. СБУ зіграли спектакль поарешту Лієва . Потім звільнили під заставу. А зараз спектакль для ПРІЦКЕР- 2:0- іншим судом відмінили рішення про правильність звільнення Лієва
НУ НЕ ***** МАРОДЕРНІ ?
Як кажуть казахи, сегіз қырлы бір сырлы!
https://republic.com.ua/article/yurij-butusov-nastupnij-komanduvach-zsu-zaglyadatime-v-rota-slugam-narodu.html
Юрій Бутусов - ДВА СВІТИ
В одному світі кожної години у стрічці біль та кров, гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все.
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В іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі
https://republic.com.ua/article/dva-sviti.html