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Україна та Велика Британія підписали угоду щодо співпраці у сфері оборонних матеріалів. ФОТО

Сьогодні, 10 квітня, міністр оборони України Рустем Умєров разом із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним підписали з британським урядом Рамкову домовленість щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Велика Британія є одним із найвідданіших союзників України. Дякую народу й уряду країни за всебічну підтримку, яку вже надано і яка триває!" - зазначив Умєров.

Міністр оборони України закликав представників десятків британських компаній – учасників форуму – інвестувати в Україну, створювати тут спільні підприємства задля спільної майбутньої перемоги.

Умєров підписує домовленість з Британією

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна веде переговори щодо підписання безпекових угод із десятьма країнами, - ОП

З боку британських партнерів домовленість, яку було укладено під час Конференції британсько-українського оборонного співробітництва у Києві, підписав Державний міністр з торговельної політики Грег Хендс.

"Саме Велика Британія стала першою країною, яка підписала Угоду про безпекову співпрацю з Україною, і саме британські оборонні компанії стали першими, хто відкрив тут свої офіси після початку великої війни. Наше партнерство розвивається – і сьогодні ми ще на крок наблизились до того, щоб британські виробники стали також першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні", - наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Камишін та Умєров

Як додали у Міноборони, нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

Читайте також: Дрони наземного й повітряного базування, роботизовані комплекси: Сирський і Умєров ознайомилися з новітніми розробками українських виробників. ФОТОрепортаж

Автор: 

Велика Британія (5590) угода (648) співпраця (1055) Камишін Олександр (164) Умєров Рустем (611)


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Топ коментарі
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4 КВІТНЯ 2022 року
Юрій Бутусов - ДВА СВІТИ

В одному світі кожної години у стрічці біль та кров, гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все.

.

В іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі

https://republic.com.ua/article/dva-sviti.html
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10.04.2024 17:23
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ЩОБ БУЛО ЩО КРАСТИ РАДНИКУ умерова КИРИЛУ ТИМОШЕНКО! Хто там для чого - умєров для сцени а радник для тіньових дєлішєк? Істрія з Резніков 2:о?
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10.04.2024 16:51 Відповісти
Зеленський збрехав щодо забезпечення армії дронами, - БУТУСОВ

https://republic.com.ua/article/zelenskij-zbrehav-shhodo-zabezpechennya-armi%D1%97-dronami-butusov.html https://republic.com.ua/article/zelenskij-zbrehav-shhodo-zabezpechennya-armiї-dronami-butusov.html
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10.04.2024 17:16 Відповісти
Бутусов: На мене подав до суду Портнов, його колишній адвокат Татаров досі працює в ОП
СЕРПЕНЬ 2023рік
https://republic.com.ua/article/butusov-na-mene-podav-do-sudu-portnov-jogo-kolishnij-advokat-tatarov-dosi-praczyu%D1%94-v-op.html https://republic.com.ua/article/butusov-na-mene-podav-do-sudu-portnov-jogo-kolishnij-advokat-tatarov-dosi-praczyuє-v-op.html
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10.04.2024 17:19 Відповісти
А збагачений уран - це оборонний матеріал?
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10.04.2024 16:51 Відповісти
Від електроніки до спецматеріалів,Але ж Боже як довго всє найкраще на світових ринках є у британців. Але ж Боже як довго кувати зброю щоб зазвіздячити парашку.
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10.04.2024 17:05 Відповісти
Оця фотка - це майбутнє окозамилювання для типу новий уряд ! Камишін аграрний магнат , головний аграрний менеджер Азхметова до повномасштабки.
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10.04.2024 16:52 Відповісти
1Спочатку підготував поляну для приходу Шила в Укрзалізницю - побував там як ВО керівника ( "ну шо с нєго взять -всєго несколько мєсяцєв". Пдготував, як крутий менеджер з "єльскими"освітами поле дерибану для воїна дерибану від СБУ ШИЛА !
2. Потім вдало розрулив вивіз зерна бізнесу олігарха свого хазяїна Ахметова
3. Рік тому , щоб заткнунти рота Залужному , пообіцяв йому, й народу, й партнерам мільйон дронів від влади вже в грудні 2023 року(знало ж падло про плани на зняття Залужного ).
4. А тепер посадили світитися поряд з "святим та безгрішним "Умеровим - нічого, що справа на нього відкрита по мародерству в часи керівицтва Держамайном? А відкрили, коли вже його призначили закрити сраку ЛІєвим та Шараповим від міністра Резнікова перед приїздом першим Пріцкер?...

НУ ПРИЇХАЛА ТАМ ЗАРАЗ ЗНОВУ ПРІЦКЕР - ну вона ж точно знає все про оцю шоблу , впевненна. Бо саме перед попереданім її прольотом Умєров розіграв спектакль "внутрішнє розслуданання" з розграбуванням 10 млрд з гаком на виробництво снарядів. СБУ зіграли спектакль поарешту Лієва . Потім звільнили під заставу. А зараз спектакль для ПРІЦКЕР- 2:0- іншим судом відмінили рішення про правильність звільнення Лієва

НУ НЕ ***** МАРОДЕРНІ ?
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10.04.2024 17:12 Відповісти
Ці приємні обличчя на фото, виявляється, ще й спеціалісти у сфері оборонних матеріалів?
Як кажуть казахи, сегіз қырлы бір сырлы!
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10.04.2024 16:53 Відповісти
Юрій Бутусов: «Наступний командувач ЗСУ заглядатиме в рота «слугам народу» - 01 грудня 2023 рік
https://republic.com.ua/article/yurij-butusov-nastupnij-komanduvach-zsu-zaglyadatime-v-rota-slugam-narodu.html
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10.04.2024 17:17 Відповісти
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10.04.2024 17:21 Відповісти
4 КВІТНЯ 2022 року
Юрій Бутусов - ДВА СВІТИ

В одному світі кожної години у стрічці біль та кров, гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все.

.

В іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі

https://republic.com.ua/article/dva-sviti.html
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10.04.2024 17:23 Відповісти
 
 