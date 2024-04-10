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Новини Фото Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням 100 апаратів АЗФ для прифронтового шпиталю. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням 100 апаратів АЗФ (апарат зовнішньої фіксації) для прифронтового шпиталю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки.

"В прифронтовий шпиталь, якій приймає на добу сотні поранених дуже потрібні апарати АЗФ, їх вкрай не вистачає. Ці апарати ставлять важко пораненим на кінцівки, рятують руки, ноги, тазові кістки.

юсупова

Подивіться на фото, поранення в бійців жахливі.

поранення поранені
поранення поранені
поранення поранені
поранення поранені

100 апаратів коштують - 250 тис. грн. Треба велика кількість", - написала Юсупова.

Також читайте: У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова

Також потрібні кошти для закупівлі для фронту дронів Мавік 3 PRO та Мавік 3Т, зарядних станцій, автомобілів.

Волонтерка також надала звіт щодо зібраних раніше коштів:

"Оплатила дрон Мавік 3 PRO - 73 тис. грн, форма,спорядження для пілотів дронів - 158грн, планшети - 24190 грн, одяг для поранених - 20 тис. грн, Старлінк-16400 грн, зарядна станція - 49000 грн, каски-39800 грн".

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

юсупова

Також читайте: Росія готується до наступу, воїнам терміново потрібна допомога: Волонтерка Юсупова просить допомоги із придбанням дронів для захисників

Автор: 

поранення (2804) лікування (607) волонтери (1333) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+11
Допомогаємо! Наталія - шляхетна жінка! Не ,,вишива" у Монако, хоч має на те всі можливості! А з 2014 допомагає військовим!
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10.04.2024 18:42
+7
А чому під цім постом не відповіли що держава закрила потребу прифронтового госпіталю як тільки дізналася?
На 10 році війни... Думайте!!!
НЕЧЕМ бронька від цирку!
Поки ти донатиш а не вимагаєш це від профільних відомст, війну не закінчити, подобається це петріотам чі ні.
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10.04.2024 21:16
+6
Короче, сьогодні сатаненко без мого доната.
Пані Наталія, підтримав.
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10.04.2024 19:39
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Допомогаємо! Наталія - шляхетна жінка! Не ,,вишива" у Монако, хоч має на те всі можливості! А з 2014 допомагає військовим!
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10.04.2024 18:42 Відповісти
Наталія, а подивіться, чи ваш PayPal правильний



бо взагалі-то замість name повинно бути com, ua або щось подібне...

Спасибі!
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10.04.2024 18:48 Відповісти
Умеров із безумною та бойком, мабуть, із себе уже останню сорочку зняли, щоб самим Україну не захищати, аж у Києві!
Єрмак з татаровим, особисто повезли > 650 партій гуманітарки, від Західних Партнерів, щоб не розікрали їх «московіти»,по дорозі на Фронт!! тимошенко з Моу, на авто їх супроводжує… Він уже битий на цих авто…
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10.04.2024 19:02 Відповісти
Шось ти за сьогодні вже всмердівся і про мобілізацію і волонтерам тут сериш. Мабуть пора тобі в бан.
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10.04.2024 19:40 Відповісти
+
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10.04.2024 19:08 Відповісти
++
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10.04.2024 19:27 Відповісти
Короче, сьогодні сатаненко без мого доната.
Пані Наталія, підтримав.
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10.04.2024 19:39 Відповісти
++
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10.04.2024 19:55 Відповісти
А чому під цім постом немає натовпів ухилянтів, які пропонують бити ТЦК, бо депутати та їхні діти не воюють?
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10.04.2024 20:01 Відповісти
Їх совість заїла. Побігли до ТЦК.
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10.04.2024 20:21 Відповісти
Повертаються в Україну вже навіть ті що служили в батальйоні "Монако". Совість заїла.
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10.04.2024 21:30 Відповісти
А чому під цім постом не відповіли що держава закрила потребу прифронтового госпіталю як тільки дізналася?
На 10 році війни... Думайте!!!
НЕЧЕМ бронька від цирку!
Поки ти донатиш а не вимагаєш це від профільних відомст, війну не закінчити, подобається це петріотам чі ні.
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10.04.2024 21:16 Відповісти
++
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10.04.2024 20:28 Відповісти
+
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10.04.2024 21:12 Відповісти
А умєров подивився на ці фото?
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10.04.2024 21:36 Відповісти
Йому це не цікаво. Він надає перевагу фоткам та селфі, які постить його родина з США.
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10.04.2024 21:47 Відповісти
А що держава на це каже ?
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10.04.2024 21:37 Відповісти
Каже що треба надати бронь від мобілізації працівникам конюшні в Кончі-Заспі.
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10.04.2024 21:39 Відповісти
Якщо ніхто не протестує - отже все правильно
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10.04.2024 21:41 Відповісти
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10.04.2024 21:48 Відповісти
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10.04.2024 22:45 Відповісти
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11.04.2024 00:36 Відповісти
 
 