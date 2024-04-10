Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням 100 апаратів АЗФ для прифронтового шпиталю. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням 100 апаратів АЗФ (апарат зовнішньої фіксації) для прифронтового шпиталю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки.
"В прифронтовий шпиталь, якій приймає на добу сотні поранених дуже потрібні апарати АЗФ, їх вкрай не вистачає. Ці апарати ставлять важко пораненим на кінцівки, рятують руки, ноги, тазові кістки.
Подивіться на фото, поранення в бійців жахливі.
100 апаратів коштують - 250 тис. грн. Треба велика кількість", - написала Юсупова.
Також потрібні кошти для закупівлі для фронту дронів Мавік 3 PRO та Мавік 3Т, зарядних станцій, автомобілів.
Волонтерка також надала звіт щодо зібраних раніше коштів:
"Оплатила дрон Мавік 3 PRO - 73 тис. грн, форма,спорядження для пілотів дронів - 158грн, планшети - 24190 грн, одяг для поранених - 20 тис. грн, Старлінк-16400 грн, зарядна станція - 49000 грн, каски-39800 грн".
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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бо взагалі-то замість name повинно бути com, ua або щось подібне...
Спасибі!
Єрмак з татаровим, особисто повезли > 650 партій гуманітарки, від Західних Партнерів, щоб не розікрали їх «московіти»,по дорозі на Фронт!! тимошенко з Моу, на авто їх супроводжує… Він уже битий на цих авто…
Пані Наталія, підтримав.
На 10 році війни... Думайте!!!
НЕЧЕМ бронька від цирку!
Поки ти донатиш а не вимагаєш це від профільних відомст, війну не закінчити, подобається це петріотам чі ні.