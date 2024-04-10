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За день окупанти 7 разів атакували Нікопольщину: запустили 5 дронів-камікадзе та двічі вдарили з артилерії. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області Нікополь, Мирівська й Покровська сільська громади потерпали від ворожих атак. Двічі агресор вдарив з артилерії, скерував півдесятка БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, понівечені п’ятиповерхівка, три приватні оселі, будівля, що не експлуатується, їдальня, лінія електропередач. Пошкоджена господарська споруда, ще одна – зруйнована. Потрощені три адмінбудівлі. Побиті легковик й автобус. Ще одна автівка – знищена пожежею.

"Вгатили дроном-камікадзе російські війська і по Апостолівській громаді Криворізького району. Наслідки встановлюються. Головне, що немає постраждалих", - написали в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знищила російський БПЛА на Дніпропетровщині

Обстріл приватного сектору на Нікопольщині
Обстріл приватного сектору на Нікопольщині
Обстріл приватного сектору на НікопольщиніПошкоджена багатоповерхівка на Нікопольщині

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти гатили з артилерії по Нікопольщині, пошкоджено будинок та медзаклад. ФОТОрепортаж

Пошкоджене авто після обстрілу Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1191) Дніпропетровська область (3726)


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