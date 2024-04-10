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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Удар по с. Липці на Харківщині: Аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

Аварійно-рятувальні роботи після російського удару в с. Липці на Харківщині завершено.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:30 у с. Липці аварійно-рятувальні роботи завершено. Внаслідок атаки росіян троє загиблих, з них 1 дитина, постраждало 2 людей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Харківщині, горить магазин та аптека, загинула 14-річна дівчинка, щонайменше дві людини поранено (оновлено)

Удар по Липцях
Удар по Липцях
Удар по Липцях

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки російського удару по селу Липці на Харківщині. ФОТОрепортаж

Удар по Липцях
Удар по Липцях
Удар по Липцях

Також читайте: Окупанти вдарили КАБами по Вовчанську, зруйновано поліклініку

Удар по Липцях
Удар по Липцях
Удар по Липцях

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали удару по селу Липці на Харківщині, внаслідок чого загинули 3 особи: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років. Загарбники пошкодили приміщення аптеки та крамниці.

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054)


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Пожежник на одному з фото в бронежилеті. Такого ніде у світі зараз немає: щоб рятувальники були ціллю для ракетно-дронових ударів. Москало-ублюдки прокляті.
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10.04.2024 20:49 Відповісти
На 8 фото з 9 пожежник (пожежники) в бронежилеті.
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10.04.2024 21:47 Відповісти
Скільки діточок загинуло за останній тиждень - якесь суцільне божевілля , коли вже всесвіт знищить московію від старого до малого?
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10.04.2024 21:23 Відповісти
А по масквє нєльзя - то свящєная корова, так Зе ?
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10.04.2024 22:33 Відповісти
 
 