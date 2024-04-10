Удар по с. Липці на Харківщині: Аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

Аварійно-рятувальні роботи після російського удару в с. Липці на Харківщині завершено.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:30 у с. Липці аварійно-рятувальні роботи завершено. Внаслідок атаки росіян троє загиблих, з них 1 дитина, постраждало 2 людей", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали удару по селу Липці на Харківщині, внаслідок чого загинули 3 особи: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років. Загарбники пошкодили приміщення аптеки та крамниці.