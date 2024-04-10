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Екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на закупівлях пального. ФОТОрепортаж

Експравоохоронці організували схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році. Вони уклали договори на придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за завищеними цінами. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі Служби безпеки України у співпраці з НАБУ та ОГП викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році.

До організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Обоє раніше були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка.

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У ході досудового розслідування і тривалих експертиз встановлено, що фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.

Для цього експосадовці залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами.

Щоб реалізувати оборудки, вони вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Таким чином підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків. Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті. 

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Також у ході слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю. Серед виявленого – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили експосадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);
  •  ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.

Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Експосадовців СБУ викрито на розкраданні грошей на закупівлі пального
Експосадовців СБУ викрито на розкраданні грошей на закупівлі пального
Експосадовців СБУ викрито на розкраданні грошей на закупівлі пального
Експосадовців СБУ викрито на розкраданні грошей на закупівлі пального
Експосадовців СБУ викрито на розкраданні грошей на закупівлі пального
Експосадовців СБУ викрито на розкраданні грошей на закупівлі пального
Експосадовців СБУ викрито на розкраданні грошей на закупівлі пального

Автор: 

СБУ (12821) розкрадання (216) пальне (45)


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Топ коментарі
+13
Куди не кинь криса на крисі і крисою поганяє. Шо за падли?!
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10.04.2024 20:47
+10
Я **** дорога редакція - а де ше не крали?
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10.04.2024 20:46
+9
Але посилюють відповідальність , чомусь , лише для простих солдат !
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10.04.2024 20:54
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Я **** дорога редакція - а де ше не крали?
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10.04.2024 20:46 Відповісти
Куди не кинь криса на крисі і крисою поганяє. Шо за падли?!
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10.04.2024 20:47 Відповісти
Але посилюють відповідальність , чомусь , лише для простих солдат !
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10.04.2024 20:54 Відповісти
Так це ще за совдепівських часів було. Саме більші крадії у війську були командир, начальник тилу та зампотех. А байку про прапорщиків придумали для своїх відмазок.
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10.04.2024 20:58 Відповісти
Це не криси,це наші українські гниди з відомого висліву. І вони страшніші за кацапські воші.Не виключено,що саме вони нас і *********.Все кругом проїжене і "побите" корупцією наче стара деревина шешелем.
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10.04.2024 21:56 Відповісти
Ну то це не новини ..це вже традиція...і те що нічого йому не буде то теж традиція
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10.04.2024 20:48 Відповісти
Знову - вкрав і не поділився?
От і "попався". Ніби в такій структурі, як СБУ, можна щось вкрасти потай від керівництва.
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10.04.2024 20:49 Відповісти
Ніколи такого не було в СБУ, аж тут «свята людина» погоріла, знову!

Вороги здали…
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10.04.2024 20:49 Відповісти
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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10.04.2024 20:51 Відповісти
Украина должна воспользоваться наводнением и наступать и забирать свои земли! Почему об этом не говорят?
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10.04.2024 20:52 Відповісти
Наводнение где?На раше?Наступать на оренбург на байдарках?Так туда 1600+км.Про шо разговор?
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10.04.2024 20:59 Відповісти
Головне що чорт Баканов не прічому, він адвокат ї до СБУ непричетний
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10.04.2024 20:53 Відповісти
Щось забагато стало в новинах цих спеців з СБУ... і грошей в них теж не мало, і часу вільного для боротьби з опозицією... теж певного роду ухилянти-диверсанти...
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10.04.2024 20:57 Відповісти
Вова Херпіду навіть у Службі Безпеки України розвів мародерство і "русский мир".
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10.04.2024 20:58 Відповісти
суки, народ по 20 грн скидывается на дроны и помощь ВСУ, а эти падлы воруют миллионами
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10.04.2024 20:59 Відповісти
бо красти тисячами якось некомільфо.
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10.04.2024 22:35 Відповісти
Зепадлы.
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10.04.2024 21:07 Відповісти
сирській, покарай офіцера!
малюк, нагороди офіцера!

погано, що не кібербеспека сбу.
чи, вже, всі забули?
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10.04.2024 21:18 Відповісти
І що? Цей теж тихенько в ліс піде.
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10.04.2024 21:35 Відповісти
СБУ-это ОПГ. Если есть где украсть-они там первые.
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10.04.2024 23:07 Відповісти
Половина населення злодюги, 25 відсотків ждуть руцького міра..., але 25 відсотків успішно луплять підорафію і таки переможуть! Український парадокс...!
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10.04.2024 23:14 Відповісти
В цій країні хоч хто-небуть не краде?
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10.04.2024 23:29 Відповісти
....ванья баканов вже дає пояснення слідчому?
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11.04.2024 08:10 Відповісти
Якась у нас в країні традиція - затримувати лише екскерівників.
Діючі керівникі нічого не пиндять?
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12.04.2024 15:51 Відповісти
 
 