Екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на закупівлях пального. ФОТОрепортаж

Експравоохоронці організували схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році. Вони уклали договори на придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за завищеними цінами. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі Служби безпеки України у співпраці з НАБУ та ОГП викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році.



До організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Обоє раніше були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка.

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У ході досудового розслідування і тривалих експертиз встановлено, що фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.



Для цього експосадовці залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами.



Щоб реалізувати оборудки, вони вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.



Таким чином підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків. Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті.

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Також у ході слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю. Серед виявленого – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.



На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили експосадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.

Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.













