Екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на закупівлях пального. ФОТОрепортаж
Експравоохоронці організували схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році. Вони уклали договори на придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за завищеними цінами. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі Служби безпеки України у співпраці з НАБУ та ОГП викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році.
До організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Обоє раніше були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка.
У ході досудового розслідування і тривалих експертиз встановлено, що фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.
Для цього експосадовці залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами.
Щоб реалізувати оборудки, вони вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.
Таким чином підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків. Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті.
Також у ході слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю. Серед виявленого – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили експосадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).
Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.
Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От і "попався". Ніби в такій структурі, як СБУ, можна щось вкрасти потай від керівництва.
Вороги здали…
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
малюк, нагороди офіцера!
погано, що не кібербеспека сбу.
чи, вже, всі забули?
Діючі керівникі нічого не пиндять?