Вночі окупанти завдали удару ракетами С-300 по Селидовому, пошкодження в промисловій зоні. ФОТОрепортаж

Протягом доби Донеччина зазнала 1637 ворожих обстрілів, окупанти били по 9 населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, Торецьк, селищах Гостре, Курахівка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Галицинівка, Новоселівка Перша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької області Вадим Філашкін.

Волноваський район

У Багатирі Великоновосілківської громади пошкоджено нежитлове приміщення. Касетними боєприпасами обстріляна Новоукраїнка Вугледарської громади.

Покровський район

"У ніч на 11 квітня російські війська вдарили по Селидовому чотирма ракетами із ЗРК "С-300". Є пошкодження в промисловій зоні. За попередніми даними, люди не постраждали", - повідомили у поліції Донецької області.

У Красногорівці поранено людину, ще 1 людина поранена у Новоселівці Першій Очеретинської громади. У Кураховому пошкоджено 7 приватних будинків, у Гострому — 1 будинок, у Курахівці — інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка і Терни. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

Внаслідок обстрілів у Нью-Йорку пошкоджено приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

"Керовану авіабомбу "КАБ-250" Росія скинула вчора на Торецьк – зруйнувала резервуар для накопичення води. Сьогодні вночі росіяни завдали по місту ще один бомбовий удар, пошкодили магазин", - повідомили у поліції області.

З лінії фронту евакуйовано 244 особи, у тому числі 28 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Костянтинівці на місці влучання авіабомби з-під завалів вилучили тіла жінки та дитини, - ДСНС. ФОТОрепортаж













