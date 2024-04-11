Вночі окупанти завдали удару ракетами С-300 по Селидовому, пошкодження в промисловій зоні. ФОТОрепортаж
Протягом доби Донеччина зазнала 1637 ворожих обстрілів, окупанти били по 9 населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, Торецьк, селищах Гостре, Курахівка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Галицинівка, Новоселівка Перша.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької області Вадим Філашкін.
Волноваський район
У Багатирі Великоновосілківської громади пошкоджено нежитлове приміщення. Касетними боєприпасами обстріляна Новоукраїнка Вугледарської громади.
Покровський район
"У ніч на 11 квітня російські війська вдарили по Селидовому чотирма ракетами із ЗРК "С-300". Є пошкодження в промисловій зоні. За попередніми даними, люди не постраждали", - повідомили у поліції Донецької області.
У Красногорівці поранено людину, ще 1 людина поранена у Новоселівці Першій Очеретинської громади. У Кураховому пошкоджено 7 приватних будинків, у Гострому — 1 будинок, у Курахівці — інфраструктурний об'єкт.
Краматорський район
У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка і Терни. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район
Внаслідок обстрілів у Нью-Йорку пошкоджено приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.
"Керовану авіабомбу "КАБ-250" Росія скинула вчора на Торецьк – зруйнувала резервуар для накопичення води. Сьогодні вночі росіяни завдали по місту ще один бомбовий удар, пошкодили магазин", - повідомили у поліції області.
З лінії фронту евакуйовано 244 особи, у тому числі 28 дітей.
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