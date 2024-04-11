Вибух у квартирі в Кривому Розі: З-під завалів вилучили тіло чоловіка, 7 осіб постраждали. ФОТОрепортаж

На місці вибуху у дев’ятиповерхівці в Кривому Розі з-під завалів вилучили тіло чоловіка.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці вибуху, що стався вночі у дев’ятиповерхівці, працюють всі служби. Рятувальники, поліція, медики, комунальники. Продовжується розбір потрощених конструкцій – пошкоджені перекриття між 3 та 5 поверхами. Втім, пошукову операцію вже завершили. З-під завалів дістали тіло загиблого 47-річного чоловіка. Меддопомогу надали 7 людям. Двоє з них – в лікарні в стані середньої тяжкості. Ще понад 20 мешканців підтримали психологи, які чергують на місці події", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у найближчій школі розгорнули штаб. Постраждалі можуть отримати будматеріали, аби тимчасово закрити вибиті вікна. Там же складають реєстр пошкодженого майна.

"На зараз відомо, що потрощені 39 квартир. Фахівці продовжують обстеження. Паралельно укріплюють конструкції. Встановили опори на 2 та 4 поверхах. До будинку вже повернули світло, воду та газ", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кривому Розі вночі стався вибух у дев’ятиповерхівці, не пов’язаний з бойовими діями. Постраждали 7 людей, також люди можуть бути під завалами.

Читайте: В Одесі знову пролунали вибухи









