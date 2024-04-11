"Зброя перемоги" на марках: Укрпошта опублікувала нові фото марок, присвячених українській зброї. ФОТО
Укрпошта опублікувала більше фото поштових марок "Зброя Перемоги. Made in Ukraine", розроблених разом із Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.
Фото марок опублікував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що зараз, коли партнери зволікають з допомогою, саме зброя з поміткою "Зроблено в Україні" "здатна зробити так, щоб Давид переміг великого та хворого на голову Голіафа".
Марки випустять 13 квітня. На цей день припадають друга річниця затоплення крейсеру "Москва" та день працівника оборонно-промислового комплексу України.
На марках зобразили:
- безпілотні комплекси "Shark" та "Лютий",
- один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон",
- самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана",
- бронеавтомобіль "Козак"
- морський дрон MAGURA V5.
Марки та листівки зі зброєю поки можна замовити за посиланням. А з 13-15 квітня - придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні.
Будь ласка, зачекайте...
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Її же всі ексПЕРДи обісрали!
тому краще купувати арчер і цезар
По-друге, а тобі ПРОДАЮТЬ ті арчери та цезарі?
Прикинь, до середини 2022 року ніяких арчерів та ніяких цезарів, ні за які гроші, ніхто Україні НЕ ПРОДАВАВ.