"Зброя перемоги" на марках: Укрпошта опублікувала нові фото марок, присвячених українській зброї. ФОТО

Укрпошта опублікувала більше фото поштових марок "Зброя Перемоги. Made in Ukraine", розроблених разом із Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Фото марок опублікував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз, коли партнери зволікають з допомогою, саме зброя з поміткою "Зроблено в Україні" "здатна зробити так, щоб Давид переміг великого та хворого на голову Голіафа".

Марки випустять 13 квітня. На цей день припадають друга річниця затоплення крейсеру "Москва" та день працівника оборонно-промислового комплексу України.

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На марках зобразили:

безпілотні комплекси "Shark" та "Лютий",

один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон",

самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана",

бронеавтомобіль "Козак"

морський дрон MAGURA V5.

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Марки та листівки зі зброєю поки можна замовити за посиланням. А з 13-15 квітня - придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні.





