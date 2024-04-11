УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13840 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 488 20

"Зброя перемоги" на марках: Укрпошта опублікувала нові фото марок, присвячених українській зброї. ФОТО

Укрпошта опублікувала більше фото поштових марок "Зброя Перемоги. Made in Ukraine", розроблених разом із Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Фото марок опублікував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз, коли партнери зволікають з допомогою, саме зброя з поміткою "Зроблено в Україні" "здатна зробити так, щоб Давид переміг великого та хворого на голову Голіафа".

Марки випустять 13 квітня. На цей день припадають друга річниця затоплення крейсеру "Москва" та день працівника оборонно-промислового комплексу України.

Дивіться: "Укрпошта" продовжує серію "Міста-Герої" випуском марки про Охтирку. ФОТО

На марках зобразили:

  • безпілотні комплекси "Shark" та "Лютий",
  • один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон",
  • самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана",
  • бронеавтомобіль "Козак"
  • морський дрон MAGURA V5.

Дивіться: Десять років війни: "Укрпошта" оголосила про випуск марки "І буде весна". ФОТО

Марки та листівки зі зброєю поки можна замовити за посиланням. А з 13-15 квітня - придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні.

зброя перемоги
зброя перемоги
зброя перемоги

Автор: 

зброя (7466) Укрпошта (1081) Смілянський Ігор (187) марка (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Є ще такий дизайн.

показати весь коментар
11.04.2024 11:48
+11
Вже пізаібали тими марками.
показати весь коментар
11.04.2024 11:44
+7
Потужно, ска! Давай нових марок у відповідь на удари по ТЕЦ!
показати весь коментар
11.04.2024 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже пізаібали тими марками.
показати весь коментар
11.04.2024 11:44 Відповісти
І це тобі не так...
показати весь коментар
11.04.2024 11:50 Відповісти
Все так......у нашому відділенні укрпошти крім Нової марки нічого не змінилось з 1985 року коли зробили перший і останній ремонт
показати весь коментар
11.04.2024 11:56 Відповісти
А що ж тут "так"?
показати весь коментар
11.04.2024 11:56 Відповісти
Марка симпатична
показати весь коментар
11.04.2024 12:05 Відповісти
Вибирай... марки або відосіки
показати весь коментар
11.04.2024 11:54 Відповісти
Це як. Бути чи не бути)))
показати весь коментар
11.04.2024 12:04 Відповісти
Як фільм матріца))
показати весь коментар
11.04.2024 12:08 Відповісти
Ну звісно! На марках воно легше штампувати... Подаруйте їх Байдену...
показати весь коментар
11.04.2024 11:45 Відповісти
Є ще такий дизайн.

показати весь коментар
11.04.2024 11:48 Відповісти
Потужно, ска! Давай нових марок у відповідь на удари по ТЕЦ!
показати весь коментар
11.04.2024 11:51 Відповісти
показати весь коментар
11.04.2024 11:55 Відповісти
Коли одні аферисти призначають інших аферистів пиляти бабло, а не робити діло. Зробили_разом!
показати весь коментар
11.04.2024 12:03 Відповісти
НУ ЦЕ ПОТУЖНІШЕ НІЖ ОБІЦЯНКИ ПАРТНЕРІВ
показати весь коментар
11.04.2024 11:52 Відповісти
тим часом, удари по кацапських НПЗ прининилися, що красномовно говорить про послух зеленого хрипуна наказам з США ті 2 удари одразу після візиту саллівана в Київ були просто прикриттям - можливістю створити іллюзію непослуху і самостійності української псевдо-влади
показати весь коментар
11.04.2024 11:52 Відповісти
А "Богдана" що там робить?
Її же всі ексПЕРДи обісрали!
показати весь коментар
11.04.2024 11:53 Відповісти
Слабке шассі і рама для такої гармати як 155 , а зробити нову в цих умовах і довго і дорого і незрозумілі перспективи ,,,,
тому краще купувати арчер і цезар
показати весь коментар
11.04.2024 12:27 Відповісти
По-перше, а ти БАЧИВ то "слабке шасі"? Є фотографії пошкоджень, чи тільки "експертне мнение"?
По-друге, а тобі ПРОДАЮТЬ ті арчери та цезарі?
Прикинь, до середини 2022 року ніяких арчерів та ніяких цезарів, ні за які гроші, ніхто Україні НЕ ПРОДАВАВ.
показати весь коментар
11.04.2024 12:31 Відповісти
ну хоч на малюнках
показати весь коментар
11.04.2024 12:52 Відповісти
Ше, не всралися, а вже туалетний папір роздали і радять підтиратися. Не стрибай поки не крикнеш гоп.
показати весь коментар
11.04.2024 17:13 Відповісти
 
 