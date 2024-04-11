Бойовий медик Роман Юхневич загинув унаслідок ракетного удару РФ по Одещині 10 квітня. ФОТО

Унаслідок повторного ракетного удару Росії по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини ввечері 10 квітня загинув ветеран війни та член громадської організації "Українська служба порятунку" Роман Юхневич.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова громадської організації "Українська служба порятунку" Павло Діба.

"Сьогодні, у результаті ворожого обстрілу Одещини, загинув наш член організації, ветеран війни, справжній патріот України, мужній чоловік: Роман Юхневич", - йдеться у повідомленні.

Голова ГО "Ветеранів та інвалідів АТО "Рапіра" Геннадій Дашко зазначив, що Роман був бойовим медиком.

Бойовий медик Роман Юхневич

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Як повідомили рідні Романа, він загинув під час повторного ракетного удару, коли надавав допомогу постраждалим від першого влучання.

Про час та місце поховання повідомлять пізніше.

Ракетний удар по Одещині 10 квітня

Російські окупанти здійснили подвійний удар балістичними ракетами по Одеському району. Унаслідок ракетної атаки загинули 4 людей, ще 14 зазнали поранень, серед загиблих 1 дитина.

Окупанти вдарили по об’єктах критичної й транспортно-логістичної інфраструктури Одещини.

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