Чотири людини, зокрема 16-річний підліток, зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Сумщини. ФОТОрепортаж
Унаслідок чергових обстрілів росіянами прикордонних громад Сумської області є поранені, серед яких неповнолітній.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"11 квітня 2024 року упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Сумської області.
Близько 12:00 години ворог обстріляв Есманську громаду, поранення отримали 30-річний чоловік та 71-річна жінка.
Вже о 14:00 годині агресор атакував Ворожбянську громаду, поранено 16-річного підлітка та його 36-річну матір. Пошкоджено транспортні засоби, приватні домоволодіння та лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.
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