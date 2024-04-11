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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Чотири людини, зокрема 16-річний підліток, зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Сумщини. ФОТОрепортаж

Унаслідок чергових обстрілів росіянами прикордонних громад Сумської області є поранені, серед яких неповнолітній.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"11 квітня 2024 року упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Сумської області.

Близько 12:00 години ворог обстріляв Есманську громаду, поранення отримали 30-річний чоловік та 71-річна жінка.

Вже о 14:00 годині агресор атакував Ворожбянську громаду, поранено 16-річного підлітка та його 36-річну матір. Пошкоджено транспортні засоби, приватні домоволодіння та лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681)


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на рашкє дуже багато нпз, навіщо їм стільки...
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11.04.2024 17:21 Відповісти
Саме слабе місце на рф - це дамби!
А крім того - бобри за нас....
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11.04.2024 17:41 Відповісти
Нежить кацапська песика вбила.
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11.04.2024 17:38 Відповісти
 
 