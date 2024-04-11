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Росіяни завдали авіаудару по с. Великі Проходи на Харківщині: чотири людини поранено, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського авіаудару по селу Великі Проходи в Харківській області постраждали четверо мирних громадян.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"11 квітня близько 16:00 ЗС РФ завдали авіаудару по с. Великі Проходи Харківського району. Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.

Отримав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. У двох жінок гостра реакція на стрес. Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Війська РФ вдарили по житлових будинках Куп’янська: Виникла пожежа. ФОТО

Наслідки авіаудару РФ

За попередніми даними, ворог атакував село авіабомбою.

Наслідки авіаудару РФ
Наслідки авіаудару РФ

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Наслідки авіаудару РФ
Наслідки авіаудару РФ

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054)


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А ми як відповіли?3 рік с"ка як тирі
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11.04.2024 19:33 Відповісти
 
 