Росіяни завдали авіаудару по с. Великі Проходи на Харківщині: чотири людини поранено, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського авіаудару по селу Великі Проходи в Харківській області постраждали четверо мирних громадян.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"11 квітня близько 16:00 ЗС РФ завдали авіаудару по с. Великі Проходи Харківського району. Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.



Отримав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. У двох жінок гостра реакція на стрес. Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, ворог атакував село авіабомбою.





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