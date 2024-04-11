Росіяни завдали авіаудару по с. Великі Проходи на Харківщині: чотири людини поранено, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Унаслідок російського авіаудару по селу Великі Проходи в Харківській області постраждали четверо мирних громадян.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"11 квітня близько 16:00 ЗС РФ завдали авіаудару по с. Великі Проходи Харківського району. Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.
Отримав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. У двох жінок гостра реакція на стрес. Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, ворог атакував село авіабомбою.
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stels400
показати весь коментар11.04.2024 19:33 Відповісти Мені подобається 0
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