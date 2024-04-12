У Криворізькому районі уламки "шахедів" впали на територію об’єкта критичної інфраструктури, Нікопольщину атакували FPV-дронами. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки "шахедів" на Дніпропетровщину виникла пожежа на території об’єкта критичної інфраструктури.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили у Криворізькому районі 4 "шахеди". Уламки впали на територію об'єкта критичної інфраструктури. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали", - йдеться в повідомленні.

Водночас Нікопольщину росіяни атакували FPV-дронами. По Мирівській громаді поцілили 2 БпЛА. Пошкоджено два приватні будинки.

Загиблих і постраждалих немає.

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