У Криворізькому районі уламки "шахедів" впали на територію об’єкта критичної інфраструктури, Нікопольщину атакували FPV-дронами. ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки "шахедів" на Дніпропетровщину виникла пожежа на території об’єкта критичної інфраструктури.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили у Криворізькому районі 4 "шахеди". Уламки впали на територію об'єкта критичної інфраструктури. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали", - йдеться в повідомленні.
Водночас Нікопольщину росіяни атакували FPV-дронами. По Мирівській громаді поцілили 2 БпЛА. Пошкоджено два приватні будинки.
Загиблих і постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль