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На Київщині сапери вилучили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, - ДСНС. ФОТО

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину російської ракети Х-101 у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Сьогодні (11 квітня - ред.) сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ракети X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали про необхідність завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги, не фільмувати роботу протиповітряної оборони, не підходити до уламків ракет та телефонувати "101" у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-101. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сапери вилучили ракету Х-101 на Київщині

Автор: 

Київська область (4026) крилаті ракети (1073) ДСНС (5110)


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650 кг
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12.04.2024 09:22 Відповісти
Бачив вчора цю машину, як вона з сиренами та маячками неслася
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12.04.2024 09:30 Відповісти
Раніше ще були білі з крутими маніпуляторами на базі Фіони (чи щось таке). Давно не видно.
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12.04.2024 19:12 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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12.04.2024 11:14 Відповісти
 
 