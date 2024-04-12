На Київщині сапери вилучили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, - ДСНС. ФОТО

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину російської ракети Х-101 у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Сьогодні (11 квітня - ред.) сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ракети X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали про необхідність завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги, не фільмувати роботу протиповітряної оборони, не підходити до уламків ракет та телефонувати "101" у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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