Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів 3 райони області, поранено людину. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби обстріляли три райони Донеччини, внаслідок чого було поранено 1 особу.

Про це заявив очільник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Красногорівці поранено людину, зруйновано будинок. В Очеретиному пошкоджено багатоповерхівку. У Курахівській громаді обстріляне Гостре.

Краматорський район.

У Торському Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 6. У Миколаївській громаді пошкоджено будинок у Пискунівці. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 приватні будинки у Стінках.

Бахмутський район.

У Торецьку пошкоджено багатоповерхівку, у Щербинівці — інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 багатоповерхівок і 4 приватні будинки. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 151 людину, зокрема 16 дітей.

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