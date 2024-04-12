Викрито в’язня-агента ФСБ, який вербував засуджених у колонії та планував допомагати російським ДРГ на півночі України, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби ФСБ створити власну агентурну мережу у прикордонних районах на півночі України. Зловмисники мали збирати розвіддані про Сили оборони та сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп. Так, у виправній колонії на Житомирщині викрито в’язня-агента ФСБ, який вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що потенційними "кандидатами" для вербування були ув’язнені кримінальники, в яких закінчувався термін покарання. Основний фігурант також мав вийти на волю упродовж найближчого часу.

Після виходу з тюрми вони мали "розосередитись" по території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, щоб відслідковувати геолокації Сил оборони на прикордонні.

Ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств.

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Ворог планував використати ці відомості для підготовки маршрутів прориву власних ДРГ в "обхід" укріпрайонів та вогневих позицій українських захисників. Також розвіддані потрібні були рашистам для визначення цілей російських диверсій у прикордонних регіонах України.

Служба безпеки завчасно викрила ворожі плани, про які дізналася у ході документування ув’язненого, який працював на ФСБ.

За даними слідства, в’язень-фігурант був завербований російською спецслужбою, коли відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Туди він потрапив ще у 2012 році за вчинення тяжкого злочину.

Перед початком повномасштабного вторгнення його етапували до пенітенціарної установи на підконтрольну Україні територію як мешканця Чернігівщини.

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До виїзду з тимчасово захопленого регіону ув’язнений отримав завдання від ФСБ щодо підривної діяльності проти України. Після звільнення на заздалегідь обумовлений номер телефону він мав повторно вийти на російських кураторів і уточнити завдання.

Для виконання ворожої вказівки фігурант повинен був сформувати агентурну групу і підтримувати з нею зв’язок через месенджер.

Наразі слідчі української спецслужби повідомили в’язню-агенту ФСБ про підозру за такими статями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14 (готування до кримінального правопорушення, підшукування співучасників, а також інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Зловмиснику загрожує ще 15 років тюрми.

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