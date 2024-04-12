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Новини Фото Війна
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2 тис. FPV-дронів, будівельну техніку та ремонтні майстерні отримають бригади ЗСУ на Сході. ФОТОрепортаж

Воїни, які боронять Україну на Сході, отримають 2 тисячі FPV дронів, будівельну техніку, пересувні ремонтні майстерні та інше спорядження, яке закупив Фонд Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами п'ятого президента, від початку року це вже четверта велика партія дронів-камікадзе, які зараз, в умовах дефіциту артилерійських снарядів рятують українських захисників. Дрони оснащені платами ініціації, частина з них вже з вибухівкою. Загальна вартість цієї партії техніки - 48 млн грн.

Порошенко

"Верховна Рада нарешті проголосувала закон про мобілізацію. Він, на жаль, не враховував величезну кількість вимог. Перша – це захистити Україну, і друга – це захистити солдата. Дивним чином із закону зникли і чіткий, визначений термін звільнення, і вимоги щодо ротації, і чіткі позиції, що силовики і держслужбовці також мають бути на фронті. І чіткі позиції, які збільшують мотивацію, в тому числі і матеріальні виплати для солдат.

Наша боротьба призвела до того, що лише крайня позиція була врахована шляхом зобов’язань уряду зробити це в найкоротший термін. Але нам з вами робити свою справу. І ми виїжджаємо на Схід. Зараз тут перед вами 4 ПАРМа, два прально – душових комплекси. І дві тисячі дронів", - зазначив Порошенко.

Порошенко

Також воїни отримають додатково 6 тракторів, бульдозерів, екскаваторів.

Порошенко

"Це наш внесок у побудову фортифікаційних споруд. Бо воювати треба і екскаваторами. Не можуть солдати, які готують лінію оборони, робити це саперними лопатками", додав лідер "Європейської Солідарності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бригади ЗСУ на фронті отримають чергову партію пересувних авторемонтних майстерень. ФОТО

Порошенко
Порошенко
Порошенко

Автор: 

допомога (8348) Порошенко Петро (15174)


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Топ коментарі
+23
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12.04.2024 10:41
+18
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12.04.2024 10:47
+16
але все одно він барига, а зілємскій лудчій....

дебіли заслужили те, що наголосували - тепер будете сидіти без світла, тепла та їжі зимою
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12.04.2024 10:34
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БариХа знову піариться...
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12.04.2024 10:32 Відповісти
але все одно він барига, а зілємскій лудчій....

дебіли заслужили те, що наголосували - тепер будете сидіти без світла, тепла та їжі зимою
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12.04.2024 10:34 Відповісти
Всі разом будемо...
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12.04.2024 11:12 Відповісти
Справжній Гетьман! Дякуємо, пане Президент!
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12.04.2024 13:31 Відповісти
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12.04.2024 10:41 Відповісти
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12.04.2024 10:47 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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12.04.2024 11:10 Відповісти
Зебіли - 5-а колона.
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12.04.2024 11:13 Відповісти
Глазам своим не верю!
Какой глобальный прорыв совершил ЦЕНЗОР!
Упомянул в заголовке статьи фамилию - ПОРОШЕНКО
ГЕРОИ!
СЛАВА ГЕРОЯМ!!!!
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12.04.2024 11:16 Відповісти
І взагалі, ті екскаватори, напевно, з квадратними колесами? Чи що ще там не так?
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12.04.2024 11:49 Відповісти
Слава Гетьману України!!!
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12.04.2024 12:59 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2024/04/12/poroshenko-peredav-fpv-drony-pegas-bijczyam-shturmovogo-bataljonu-da-vinchi/ Порошенко передав FPV-дрони «Пегас» бійцям штурмового батальйону «Да Вінчі». Він коментує :

"Легендарна 67 бригада, 1 окремий штурмовий бат «Да Вінчі», в якому служать мої близькі друзі і члени «Братів по Зброї».

Воїни, які вперто стоять на позиціях попри те, що ворог тисне і пре.

Ми привезли їм сотню FPVшок «Пегас». При дефіциті снарядів, який сьогодні маємо, - це найпотужніший елемент бойової роботи. Передали і наш надійний ПАРМ на базі DAF Layland та прально-душовий комплекс.

Для роботи і вдень, і вночі танкістам 3-ї окремої танкової бригади потрібні Мавіки різної модифікації. Тому, окрім пересувної авторемонтної майстерні, ми привезли і такі бажані DJI Мavic.

І, звісно, фортифікації. Ми привезли екскаватори, які забезпечуватимуть роботу сил підтримки безпосередньо на «передку». Передаємо їх 47 та 48 інженерним бригадам.

Так наша команда продовжує роботу з побудови фортифікаційних споруд на Сумщині, а тепер і на Сході. Бо ворог скалить зуби, погрожуючи наступом. Вірю, що єдине, що їх чекає, - це отримати по зубах".https://eurosolidarity.org/2024/04/12/poroshenko-peredav-fpv-drony-pegas-bijczyam-shturmovogo-bataljonu-da-vinchi/
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12.04.2024 20:11 Відповісти
 
 