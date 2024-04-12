2 тис. FPV-дронів, будівельну техніку та ремонтні майстерні отримають бригади ЗСУ на Сході. ФОТОрепортаж

Воїни, які боронять Україну на Сході, отримають 2 тисячі FPV дронів, будівельну техніку, пересувні ремонтні майстерні та інше спорядження, яке закупив Фонд Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами п'ятого президента, від початку року це вже четверта велика партія дронів-камікадзе, які зараз, в умовах дефіциту артилерійських снарядів рятують українських захисників. Дрони оснащені платами ініціації, частина з них вже з вибухівкою. Загальна вартість цієї партії техніки - 48 млн грн.

"Верховна Рада нарешті проголосувала закон про мобілізацію. Він, на жаль, не враховував величезну кількість вимог. Перша – це захистити Україну, і друга – це захистити солдата. Дивним чином із закону зникли і чіткий, визначений термін звільнення, і вимоги щодо ротації, і чіткі позиції, що силовики і держслужбовці також мають бути на фронті. І чіткі позиції, які збільшують мотивацію, в тому числі і матеріальні виплати для солдат.

Наша боротьба призвела до того, що лише крайня позиція була врахована шляхом зобов’язань уряду зробити це в найкоротший термін. Але нам з вами робити свою справу. І ми виїжджаємо на Схід. Зараз тут перед вами 4 ПАРМа, два прально – душових комплекси. І дві тисячі дронів", - зазначив Порошенко.

Також воїни отримають додатково 6 тракторів, бульдозерів, екскаваторів.

"Це наш внесок у побудову фортифікаційних споруд. Бо воювати треба і екскаваторами. Не можуть солдати, які готують лінію оборони, робити це саперними лопатками", додав лідер "Європейської Солідарності".

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