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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 4 особи дістали поранення, пошкоджено 12 приватних будинків. ФОТОрепортаж

У Сумській області внаслідок російського обстрілу прикордонних громад 4 цивільних дістали поранення. Упродовж минулої доби зафіксовано 187 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Протягом минулої доби окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 187 ударів", - ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів поранення дістали 4 цивільні особи, пошкоджено 12 приватних будинків, 3 господарчі споруди, шкільну їдальню та гараж. Також руйнувань зазнала критична та цивільна інфраструктура.

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Обстріли Сумщини 12 квітня
Обстріли Сумщини 12 квітня
Обстріли Сумщини 12 квітня
Обстріли Сумщини 12 квітня
Обстріли Сумщини 12 квітня
Обстріли Сумщини 12 квітня

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664)


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