Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 4 особи дістали поранення, пошкоджено 12 приватних будинків. ФОТОрепортаж
У Сумській області внаслідок російського обстрілу прикордонних громад 4 цивільних дістали поранення. Упродовж минулої доби зафіксовано 187 ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Протягом минулої доби окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 187 ударів", - ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів поранення дістали 4 цивільні особи, пошкоджено 12 приватних будинків, 3 господарчі споруди, шкільну їдальню та гараж. Також руйнувань зазнала критична та цивільна інфраструктура.
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