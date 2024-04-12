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На станції метро "Площа Українських Героїв" в Києві встановили нові літери. ФОТО

На станції київського метро "Площа Українських Героїв", яка до декомунізації мала назву "Площа Льва Толстого", встановили нові літери.

Про це в соцмережі Х повідомив автор шрифту, дизайнер Богдан Гдаль, передає Цензор.НЕТ.

Літер виготовлені з алюмінію та пофарбовані в колір бронзи. Кожна з них важить близько 3 кг.

Літери встановлювали вночі, поки метрополітен був закритий для пасажирів.

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Площа Українських Героїв
Площа Українських Героїв
Площа Українських Героїв

Нагадаємо, у травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: "Площу Льва Толстого" - на "Площу Українських Героїв", а "Дружбу народів" - на "Звіринецьку".

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8 лютого 2024 року на станції метро "Площа Українських Героїв" із колійних стін демонтували колишню назву станції "Площа Льва Толстого". У підземці вже замінили всі старі написи на інформаційних покажчиках, табло, вказівниках і картах-схемах. Також перезаписали звукові оголошення, які транслюють у вагонах.

Автор: 

Київ (19457) Метрополітен (1416) перейменування (584) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+15
Ці літери зробив київський дизайнер Богдан, вважай на власному ентузіазмі. І за його допомоги уже не один дрон куплено. Так що не шукайте зраду.
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12.04.2024 12:31
+13
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12.04.2024 12:24
+6
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12.04.2024 12:31
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12.04.2024 12:19 Відповісти
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12.04.2024 12:24 Відповісти
Тільки чогось повернув його потім назад.
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12.04.2024 12:28 Відповісти
не планував, але кацапи в будь яку шпарину влізуть.
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12.04.2024 13:52 Відповісти
А могли купити на ці кошти кілька дронів . А з новими літерами точно переможемо
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12.04.2024 12:24 Відповісти
Ці літери зробив київський дизайнер Богдан, вважай на власному ентузіазмі. І за його допомоги уже не один дрон куплено. Так що не шукайте зраду.
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12.04.2024 12:31 Відповісти
А ними ракети збивати можна ?
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12.04.2024 12:26 Відповісти
Асфальт ефективно зупиняє ракети
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12.04.2024 12:39 Відповісти
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12.04.2024 12:31 Відповісти
Фобія - це страх, або хворобливий страх. В мене немає страху перед московітами.
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12.04.2024 12:39 Відповісти
А чого не «Площа Героїв України»? Так було б коротше, звичніше і язик не заплітався б. Типу «Площа Українських Героїв» несе набагато більше прихованих державницько-історичних сенсів? Є ж сталі словосполучення, нащо велосипед наново вигадувати?
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12.04.2024 12:42 Відповісти
Звання "Герой України" дискредитоване.

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12.04.2024 13:57 Відповісти
Тепер зрозуміло, тоді так краще українських героїв ❤️
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12.04.2024 14:49 Відповісти
А чого не можна просто позбавляти звання Героя України тих хто його дискредитував? Чи тепер через Бойка і Богуслаєва усі ті хто це звання здобув у бою на фронті тепер автоматично прирівюються до зрадників України? Це ж чухня якась...
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12.04.2024 15:13 Відповісти
У них усіх паспорт Ізраілю.
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12.04.2024 18:03 Відповісти
Як не бруківкою, то хоть літерами... Але намічене вирвуть.
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12.04.2024 13:09 Відповісти
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12.04.2024 14:26 Відповісти
Ну це станція. А сама площа як називається ?
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12.04.2024 19:05 Відповісти
 
 