На станції метро "Площа Українських Героїв" в Києві встановили нові літери. ФОТО

На станції київського метро "Площа Українських Героїв", яка до декомунізації мала назву "Площа Льва Толстого", встановили нові літери.

Про це в соцмережі Х повідомив автор шрифту, дизайнер Богдан Гдаль, передає Цензор.НЕТ.

Літер виготовлені з алюмінію та пофарбовані в колір бронзи. Кожна з них важить близько 3 кг.

Літери встановлювали вночі, поки метрополітен був закритий для пасажирів.

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Нагадаємо, у травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: "Площу Льва Толстого" - на "Площу Українських Героїв", а "Дружбу народів" - на "Звіринецьку".

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8 лютого 2024 року на станції метро "Площа Українських Героїв" із колійних стін демонтували колишню назву станції "Площа Льва Толстого". У підземці вже замінили всі старі написи на інформаційних покажчиках, табло, вказівниках і картах-схемах. Також перезаписали звукові оголошення, які транслюють у вагонах.