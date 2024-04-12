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Заблоковано нові "схеми для ухилянтів" на Одещині, Львівщині та Черкащині: вартість "послуг" становила до $15 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду потенційних призовників за кордон. У різних регіонах України затримано чотирьох організаторів нелегальних "трафіків".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість "послуг" становила до 15 тис. американських доларів.

Одеська область

СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке налагодило канал нелегальної міграції до самопроголошеного Придністров’я.

За даними слідства, фігуранти підшукували ухилянтів та пропонували їм переправлення за межі України через прикордонну річку.

СБУ заблокували нові схеми для ухилянтів

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині викрито шахраїв, які розробили схему наживи на ухилянтах, - ДБР. ФОТОрепортаж

Для прихованого перетину водної перепони зловмисники використовували моторний човен, який запускали лише у нічний час доби.

Львівська область

За матеріалами СБУ перед судом постане 33-річний киянин, який разом із спільником намагався нелегально переправити до Євросоюзу шістьох військовозобов’язаних.

Для цього фігуранти незаконно внесли своїх клієнтів до системи "Шлях" як волонтерів благодійної організації, що займається перевезенням гуманітарної допомоги.

Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри та заблокували їх.

СБУ заблокували нові схеми для ухилянтів

Читайте також: Заблоковано 4 схеми для ухилянтів, вартість "послуг" сягала $12 тис. Серед фігурантів - очільник ВЛК та мобілізований депутат, - СБУ. ФОТО

Черкаська область

В області викрито ще одну злочинну групу, яка вивозила ухилянтів за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

За даними слідства, зловмисники влаштовували потенційних призовників водіями закордонних рейсів, які здійснювала одна з компаній-перевізників.

СБУ заблокували нові схеми для ухилянтів

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє харківських депутатів та чиновниця допомогли виїхати з країни 19 псевдоволонтерам. ВIДЕО

Автор: 

Одеська область (3208) СБУ (12809) ухилянти (898) Львівська область (2425) Чернігівська область (904)


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Топ коментарі
+6
Просто вiдкрийте кордони, задовбали вже примушувати.
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12.04.2024 13:12
+4
что бы офигели какие бедные украинцы, это ж сколько всего на фронт можно было купить
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12.04.2024 12:43
+3
правильно, й ще треба провести демобілізацію всіх, хто зараз на фронті, а тих, що за кордоном - мобілізувати, було б справедливо...
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12.04.2024 13:36
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Ставки ростуть. А говорили що українці - бідні люди.
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12.04.2024 12:39 Відповісти
люди квартиры продают- жизнь дороже
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12.04.2024 15:41 Відповісти
а що, хема з посвіченнями МКЧХ і червоними худі вже не працює?
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12.04.2024 12:41 Відповісти
То вже згідно нового закону про мобілізацію?
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12.04.2024 12:41 Відповісти
Зачем озвучивается цена?
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12.04.2024 12:42 Відповісти
что бы офигели какие бедные украинцы, это ж сколько всего на фронт можно было купить
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12.04.2024 12:43 Відповісти
Чтобы кто офигел?
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12.04.2024 13:44 Відповісти
Те, кто на фронте воюют, а так же граждане тех стран, особенно Прибалтики, которые последнее вооружение отдают.
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12.04.2024 13:55 Відповісти
Так это диверсия получается? Закрыть границы, драть три шкуры за выезд и трубить об этом на весь мир - гениально!
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12.04.2024 14:00 Відповісти
Не знаю что значит закрыть границы, если при военном положении конституционные права не действуют, ну действует пару штук типа "право на жизнь" - застрелить просто так сосед тебя не может, и то хорошо.

1. У тебя нет права на частную собственность - все может быть конфисковано для нужд военных. Где тачка, мобильный - давай их сюда! Даже в хату твою могут заселить военных, а тебя Принудительно отправить в какое то село. Все по закону. Принудительно.

2. Нет права на вольное перемещение. Могут не только закрыть границы, а запретить покидать село куда тебя отправили.

3. Нет права на свободу действий. Принудительно отправят копать окопы. Принудительно и без мобилизации.

...

И много, много чего могут сделать военные. Но наша тупая власть ссыт военных больше всего. Поэтому военное положение не использовалось на полную. Страна, к сожалению, жила как будто не война. И такая илюзия возникла. Просто власть твари и предатели. Надо было по полной херячить.
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12.04.2024 14:23 Відповісти
Это все должно быть закреплено отдельными, специально принятыми законами, читай Конституцию! А не телефонным звонком Бибы с Банковой, Бобе из ДПСУ.
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12.04.2024 14:27 Відповісти
Так и закреплено лол. Читай сам Конституцию 106 статью первую часть 20 пункт, и посмотри сколько его продливали. И да, его бесконечно можно продливать.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B7_2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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12.04.2024 14:32 Відповісти
Та зачем так далеко ходить, читай 64ю статью, а там написано следующее: "В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень."
Окремі та із зазначенням строку дії!
Теперь НПА, с перечнем ограничений и сроком действия в студию.
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12.04.2024 14:44 Відповісти
Ну и дальше в той же статье перечислены статьи которые не могут быть ограничены типа 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Все. Там всякие "право на жизнь", "право на справедливый суд", и прочая лабуда.

Главное понять что все остальные могут быть ограничены, или скажем еще лучше - отменены. Любые. Которые я и описал раньше.

Если погуглить то последний раз продлевали по указу президента № 734/2023 06.11.2023 а закон рада приняла № 3429-IX 08.11.2023.

Сам закон вот - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2

Военное положение может продлеватся бесконечно.
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12.04.2024 15:13 Відповісти
Я хз, у тебя или с глазами шо-то, или с пониманием прочитанного.
Шо касается ВП, о продлении нигде нет ни слова, это вводиться оно может неограниченное количество раз, а чтоб его повторно ввести, его для начала надо отменить, чего мы ни разу не наблюдали. Да и все это нет смысла обсуждать, если на документе вместо гербовой печати стоит дерьмаковский штамп с цифрой 1 и отсутствует подпись херпиду. (как бы так не получилось, что у нас, оказывается, и войны никакой не было, и кацапам не надо будет контрибуции выплачивать, а миллионы инвалидов войны не остались даже без копеечных пенсий)
И контрольный в голову - сам закон о ВП автоматически не ограничивает конституционные права, это так сложно понять?
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12.04.2024 15:28 Відповісти
Да эта у тебя с зеньками что то я открываю ссылку и вижу -

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4259 статтями 30 - 34 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4285 38 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4288 39 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4292 41 - 44 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4337 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n48 частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Давай посмотрим хоть пару статей которые сейчас не действуют.

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Вот задолбал сейчас эти статьи не действуют. Только этих 4 хватит что бы тебе сказали закрыть рот, покинуть свою хату, переехать в село и не выезжать из него вообще. Остальные статьи сам посмотришь. "Границу нах закрыли" - смешно.
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12.04.2024 20:54 Відповісти
Можуть обмежуватися, а можуть і не обмежуватися.
Ссылка, какая ссылка, *** поймешь.
А может тебе это вообще на шмарофоне сказали...
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12.04.2024 22:44 Відповісти
Ты или тролль, или мазохист, страпон подарить?
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12.04.2024 15:32 Відповісти
И не хватало еще воякам какие-то полномочия давать! Сидящим в окопах они до задницы, а тыловые ******** вообще берега потеряют, и так у нас уже военкомы это цари.
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12.04.2024 14:29 Відповісти
Нет, надо что бы вояки все полномочия использовали, что бы тачки позабирали у гражданских, отправили их окопы рыть, отбирали предприятия, все по закону, что бы даже мысли не было что у нас не война.
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12.04.2024 14:35 Відповісти
И кем они после этого станут для гражданских?
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12.04.2024 14:39 Відповісти
я уже ответил, что даже бабы побежали б в военкоматы, гражданские были бы дети и старики. Ну и ссыкуны какие то.
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12.04.2024 14:41 Відповісти
Бред.
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12.04.2024 14:57 Відповісти
И при таких условиях очереди в военкоматы были километровые, даже бы бабы побежали.
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12.04.2024 14:38 Відповісти
Вплив на зебілів
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12.04.2024 13:28 Відповісти
Шоб желающие покинуть вільну країну очпуели от цифры и остались дома сидеть, до бусификации.
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12.04.2024 13:43 Відповісти
От так працює "вільний ринок". Зростають попит і ризики - збільшується ціна.
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12.04.2024 13:10 Відповісти
Просто вiдкрийте кордони, задовбали вже примушувати.
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12.04.2024 13:12 Відповісти
правильно, й ще треба провести демобілізацію всіх, хто зараз на фронті, а тих, що за кордоном - мобілізувати, було б справедливо...
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12.04.2024 13:36 Відповісти
Що особисто тобі винні ті, хто за кордоном?
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12.04.2024 14:07 Відповісти
при чому до мене їхні борги? я висловила своє бачення справедливості, а що?
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12.04.2024 14:31 Відповісти
?
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12.04.2024 14:37 Відповісти
можна скільки завгодно розмірковувати про нормальне життя, але є громадянство, є конституційний обов'язок, все просто
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12.04.2024 14:44 Відповісти
ціни ростуть як на дріжджах
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12.04.2024 13:19 Відповісти
Вам напишуть, що 100500 фунтів і ви повірете??
Довірливі майже, як зебіли.
Будуть постійно космічні ціни називати, щоб у споживачів цієї інфо продукувати більше негативу до людей, які хочуть виїхати.
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12.04.2024 13:26 Відповісти
Ці люди хочуть не просто виїхати, а "здриснути".
То треба формувати до них "позитив"?
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12.04.2024 14:43 Відповісти
Вас послухати, то ви готові зрозуміти і того, хто у вас краде: мовляв, його добробут йому важливіший, ніж ваш...
Завжди і скрізь були ті, хто втікав, і ті, хто лишався, з цим нічого не вдіяти.
Насправді все просто. Ці люди знали, що буде, якщо іх зловлять, але всеодно пішли і заплатили.
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12.04.2024 15:10 Відповісти
Це перемога.
Можна давати підвищення та нові звання
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12.04.2024 13:21 Відповісти
Хто не виїхав в 2022 році за 3, буде виїжджати в 2025 за 30 і то без гарантії
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12.04.2024 13:47 Відповісти
Воля і Україна з синонімів перетворилися в слова за протилежним змістом.
Дожилися.
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12.04.2024 14:21 Відповісти
война в украине- это бизнес для всего мира, и не окончится она скоро
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12.04.2024 15:40 Відповісти
 
 