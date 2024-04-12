Заблоковано нові "схеми для ухилянтів" на Одещині, Львівщині та Черкащині: вартість "послуг" становила до $15 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду потенційних призовників за кордон. У різних регіонах України затримано чотирьох організаторів нелегальних "трафіків".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість "послуг" становила до 15 тис. американських доларів.
Одеська область
СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке налагодило канал нелегальної міграції до самопроголошеного Придністров’я.
За даними слідства, фігуранти підшукували ухилянтів та пропонували їм переправлення за межі України через прикордонну річку.
Для прихованого перетину водної перепони зловмисники використовували моторний човен, який запускали лише у нічний час доби.
Львівська область
За матеріалами СБУ перед судом постане 33-річний киянин, який разом із спільником намагався нелегально переправити до Євросоюзу шістьох військовозобов’язаних.
Для цього фігуранти незаконно внесли своїх клієнтів до системи "Шлях" як волонтерів благодійної організації, що займається перевезенням гуманітарної допомоги.
Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри та заблокували їх.
Черкаська область
В області викрито ще одну злочинну групу, яка вивозила ухилянтів за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.
За даними слідства, зловмисники влаштовували потенційних призовників водіями закордонних рейсів, які здійснювала одна з компаній-перевізників.
Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
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1. У тебя нет права на частную собственность - все может быть конфисковано для нужд военных. Где тачка, мобильный - давай их сюда! Даже в хату твою могут заселить военных, а тебя Принудительно отправить в какое то село. Все по закону. Принудительно.
2. Нет права на вольное перемещение. Могут не только закрыть границы, а запретить покидать село куда тебя отправили.
3. Нет права на свободу действий. Принудительно отправят копать окопы. Принудительно и без мобилизации.
...
И много, много чего могут сделать военные. Но наша тупая власть ссыт военных больше всего. Поэтому военное положение не использовалось на полную. Страна, к сожалению, жила как будто не война. И такая илюзия возникла. Просто власть твари и предатели. Надо было по полной херячить.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B7_2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
Окремі та із зазначенням строку дії!
Теперь НПА, с перечнем ограничений и сроком действия в студию.
Главное понять что все остальные могут быть ограничены, или скажем еще лучше - отменены. Любые. Которые я и описал раньше.
Если погуглить то последний раз продлевали по указу президента № 734/2023 06.11.2023 а закон рада приняла № 3429-IX 08.11.2023.
Сам закон вот - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2
Военное положение может продлеватся бесконечно.
Шо касается ВП, о продлении нигде нет ни слова, это вводиться оно может неограниченное количество раз, а чтоб его повторно ввести, его для начала надо отменить, чего мы ни разу не наблюдали. Да и все это нет смысла обсуждать, если на документе вместо гербовой печати стоит дерьмаковский штамп с цифрой 1 и отсутствует подпись херпиду. (как бы так не получилось, что у нас, оказывается, и войны никакой не было, и кацапам не надо будет контрибуции выплачивать, а миллионы инвалидов войны не остались даже без копеечных пенсий)
И контрольный в голову - сам закон о ВП автоматически не ограничивает конституционные права, это так сложно понять?
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4259 статтями 30 - 34 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4285 38 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4288 39 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4292 41 - 44 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4337 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n48 частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Давай посмотрим хоть пару статей которые сейчас не действуют.
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Вот задолбал сейчас эти статьи не действуют. Только этих 4 хватит что бы тебе сказали закрыть рот, покинуть свою хату, переехать в село и не выезжать из него вообще. Остальные статьи сам посмотришь. "Границу нах закрыли" - смешно.
Ссылка, какая ссылка, *** поймешь.
А может тебе это вообще на шмарофоне сказали...
Довірливі майже, як зебіли.
Будуть постійно космічні ціни називати, щоб у споживачів цієї інфо продукувати більше негативу до людей, які хочуть виїхати.
То треба формувати до них "позитив"?
Завжди і скрізь були ті, хто втікав, і ті, хто лишався, з цим нічого не вдіяти.
Насправді все просто. Ці люди знали, що буде, якщо іх зловлять, але всеодно пішли і заплатили.
Можна давати підвищення та нові звання
Дожилися.