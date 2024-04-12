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У Бєлгороді безпілотник врізався в адмінбудівлю "Газпрому", поранено двох людей, - росЗМІ. ФОТО

Дрон у Бєлгороді врізався в адміністративну будівлю, яка належить "Газпрому". Постраждало двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що вранці 12 квітня дрон врізався в будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку. Безпілотник нібито поцілив у "ресурсопостачальне підприємство".

"Двоє людей дістали осколкові поранення внаслідок атаки українського безпілотника в Бєлгороді", - стверджує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, пошкоджено фасад. Постраждалих доставили в лікарню.

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Бєлгород атакували безпілотники
Бєлгород атакували безпілотники

Автор: 

безпілотник (4148) Газпром (3387) дрони (4689) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+26
У нас що, безпілотники паперові та з петардами замість вибухівки?
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12.04.2024 13:29
+20
Це - надпотужна відповідь за Харків, за Одесу, за Стрий, за всі знищені ТЕЦ .

пиз*а кацапським покрівлям, фасадам і вікнам
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12.04.2024 13:32
+12
Потужно... Відповідь за Українку?
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12.04.2024 13:30
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У нас що, безпілотники паперові та з петардами замість вибухівки?
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12.04.2024 13:29 Відповісти
Велика дальність польоту ціною малої маси вибухівки.
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19.04.2024 08:06 Відповісти
на Білгородську ТЕС летів?
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12.04.2024 13:29 Відповісти
Потужно... Відповідь за Українку?
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12.04.2024 13:30 Відповісти
вартість відновлення дешевше дрона
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12.04.2024 13:31 Відповісти
два хробака
всрались
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12.04.2024 13:31 Відповісти
Це - надпотужна відповідь за Харків, за Одесу, за Стрий, за всі знищені ТЕЦ .

пиз*а кацапським покрівлям, фасадам і вікнам
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12.04.2024 13:32 Відповісти
нумижнетакіяквони
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12.04.2024 15:12 Відповісти
Місто Білгород навіть не зрушило з місця. Місто Білгород навіть не оштрафували за дискредитацію авіаційного боєзапасу на дроні.
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12.04.2024 16:51 Відповісти
бідний дрончик.., понаставили хєрні усілякої...
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12.04.2024 13:32 Відповісти
Що за х...ня? Маючи обмаль ресурсів, гатити по офісній будівлі... Маю надію, що він летів на нафтобазу і випадково втратив керування
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12.04.2024 13:33 Відповісти
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12.04.2024 14:04 Відповісти
Это был привет с днем космонавтики.
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12.04.2024 13:38 Відповісти
Заблудився? Що там робив один іграшковий дрончик?
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12.04.2024 13:43 Відповісти
Все нормально. Наші набувають досвід. Без цього ніяк.

Навіть якщо його підбили то росіяни витратили цінний *********. А він при цьому двох свинособак до лікарні відправив і побив будівлю. Теж нормально. Успіхів українським військовим.
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12.04.2024 13:44 Відповісти
Я б не спішила обсирати українські зусилля. Тому що є і дуже успішні атаки. А ця частково успішна.
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12.04.2024 13:46 Відповісти
ПОТУЖНА відповідь за прильоти кацапських ракет по газових сховищах в Стрию.
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12.04.2024 13:49 Відповісти
Удари успішні по НПЗ не хочете пригадати? На будь яку успішну атаку є декілька неуспішних.
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12.04.2024 13:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lUV9W9ndorw така от рішуча відповідь президента на довєріі дермака
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12.04.2024 13:55 Відповісти
Полякали. А до діла дойде?
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12.04.2024 13:55 Відповісти
Заборона від партнерів на справжнє.
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12.04.2024 14:10 Відповісти
Та й зелені вже все вкрали.
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12.04.2024 14:12 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНА ВІДПОВІДЬ ЗЕ КОМАНДИ НА ЗНИЩЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ
НЕ ПИСАЛИ БИ ТАКІ НОВИНИ ГИДКО ДИВИТИСЬ НА ЦЕЙ ЦИРК ВЛАДИ
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12.04.2024 14:28 Відповісти
Нагадало, як дрон москальської пошти самовбився о будинок пошти ))
https://www.youtube.com/watch?v=EYri5TLrkJ4
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12.04.2024 14:29 Відповісти
 
 