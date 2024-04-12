У Бєлгороді безпілотник врізався в адмінбудівлю "Газпрому", поранено двох людей, - росЗМІ. ФОТО
Дрон у Бєлгороді врізався в адміністративну будівлю, яка належить "Газпрому". Постраждало двоє людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Зазначається, що вранці 12 квітня дрон врізався в будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку. Безпілотник нібито поцілив у "ресурсопостачальне підприємство".
"Двоє людей дістали осколкові поранення внаслідок атаки українського безпілотника в Бєлгороді", - стверджує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
За його словами, пошкоджено фасад. Постраждалих доставили в лікарню.
Топ коментарі
+26 Михаил Дужик #512165
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всрались
пиз*а кацапським покрівлям, фасадам і вікнам
Навіть якщо його підбили то росіяни витратили цінний *********. А він при цьому двох свинособак до лікарні відправив і побив будівлю. Теж нормально. Успіхів українським військовим.
НЕ ПИСАЛИ БИ ТАКІ НОВИНИ ГИДКО ДИВИТИСЬ НА ЦЕЙ ЦИРК ВЛАДИ
https://www.youtube.com/watch?v=EYri5TLrkJ4