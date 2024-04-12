У Бєлгороді безпілотник врізався в адмінбудівлю "Газпрому", поранено двох людей, - росЗМІ. ФОТО

Дрон у Бєлгороді врізався в адміністративну будівлю, яка належить "Газпрому". Постраждало двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що вранці 12 квітня дрон врізався в будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку. Безпілотник нібито поцілив у "ресурсопостачальне підприємство".

"Двоє людей дістали осколкові поранення внаслідок атаки українського безпілотника в Бєлгороді", - стверджує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, пошкоджено фасад. Постраждалих доставили в лікарню.

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