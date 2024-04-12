Рашисти вдарили по Куп’янському району Харківщини: Загинув чоловік, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська обстріляли село Моначинівка та Куп’янськ-Вузловий, внаслідок чого загинув чоловік. 2 особи дістали поранення.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"12 квітня приблизно об 11:15 окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від госпіталізації відмовились, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий. Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії.
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