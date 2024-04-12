У Москві підірвали в машині зрадника-підполковника СБУ Прозорова: він дістав поранення. ВІДЕО+ФОТО
У п’ятницю, 12 квітня, у Москві підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова, який перейшов на бік Росії. Вибухівка спрацювала одразу після того, як зрадник спробував завести авто.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський пропагандистський канал ТАСС та росЗМІ.
ТАСС згодом уточнив, що власником автомобіля, в якому стався вибух в Москві, є колишній зрадник-підполковник СБУ Василь Прозоров.
За основною версією слідства - одразу після того, як Прозоров спробував завести автомобіль, спрацювала вибухівка.
Російські ЗМІ повідомляють, що у нього травми ніг, він у лікарні.
Слідчі та криміналісти московського СК спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз.
Будь ласка, зачекайте...
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пообіцяв, бабки взяв, ніц не зробив
стопудово фсба його підірвала
"вік полюй - вік вчись ! Іншалла "
ІГІЛ-Корасан
1. Де працював, яку обіймав посаду, під чиїм керівництвом, хто його призначав на посаду?
2. Коли і за яких обставин вчинив зраду України?
3. Усі підполковники СБУ заробили собі на Toyota Land Cruiser Prado чи лише зрадники?
4. З якою метою скоєно замах? СБУ уявили себе "Моссадом"? Немає більш пріоритетних цілей? (Пілотів ТУ 95 наприклад). Або Прозоров надто багато знав? ...
Жодних даних про ймовірну причетність у тернеті немає...
2. Так, всі подполковники сбу їздять на крузаках/лехусах/ bmw x-7 чи audi q-7.
Всі інші іномарки - для лохів.
Потім ми довго дивувались, чому кацапи за 72 години окупували Південь...
Такі жмоти їздять поки не припече.
Нічого не переплутали? ))