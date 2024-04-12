УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9261 відвідувач онлайн
Новини Фото
13 509 45

У Москві підірвали в машині зрадника-підполковника СБУ Прозорова: він дістав поранення. ВІДЕО+ФОТО

У п’ятницю, 12 квітня, у Москві підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова, який перейшов на бік Росії. Вибухівка спрацювала одразу після того, як зрадник спробував завести авто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський пропагандистський канал ТАСС та росЗМІ.

ТАСС згодом уточнив, що власником автомобіля, в якому стався вибух в Москві, є колишній зрадник-підполковник СБУ Василь Прозоров.

За основною версією слідства - одразу після того, як Прозоров спробував завести автомобіль, спрацювала вибухівка.

Російські ЗМІ повідомляють, що у нього травми ніг, він у лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "А нам все равно!.." - п'яний зрадник-підполковник СБУ Прозоров співає в ресторані в Грузії в 2016 році. ВIДЕО

Слідчі та криміналісти московського СК спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз.

Підрив авто зрадника України Василя Прозорова
Підрив авто зрадника України Василя Прозорова

Автор: 

вибух (4449) москва (1245) Прозоров Василь (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
відвідати колегу у лікарні?
показати весь коментар
12.04.2024 15:34
+22
баканов вже вилетів на москву?
показати весь коментар
12.04.2024 15:31
+18
авжеж ! які молодці цей ІГІЛ-Корасан !
показати весь коментар
12.04.2024 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
баканов вже вилетів на москву?
показати весь коментар
12.04.2024 15:31 Відповісти
відвідати колегу у лікарні?
показати весь коментар
12.04.2024 15:34 Відповісти
Живуча падла.
показати весь коментар
12.04.2024 15:41 Відповісти
просто пластит завжди треба ліпити від самих педалів аж до сєдушки. Тоді це гарантія.
показати весь коментар
12.04.2024 15:45 Відповісти
Схоже що під дніще й він практично не постраждав, якщо то він сидить на відео в багажнику.
показати весь коментар
12.04.2024 15:52 Відповісти
та на відео вибух взагалі якійсь галімий. Більше схоже на якесь попередження.
показати весь коментар
12.04.2024 15:56 Відповісти
Взрывпакет заложили?
показати весь коментар
12.04.2024 16:31 Відповісти
Можливо поруч сидів, чому витрачатися на дорогу.
показати весь коментар
12.04.2024 15:50 Відповісти
Це не ми...)))
показати весь коментар
12.04.2024 15:32 Відповісти
авжеж ! які молодці цей ІГІЛ-Корасан !
показати весь коментар
12.04.2024 15:34 Відповісти
і раз, два, три , чекаємо коли знайдуть "слід київського режиму"
показати весь коментар
12.04.2024 15:36 Відповісти
сподіваюсь, що хоча би ступні відірвало. Ото не треба було жаліти пластіту.
показати весь коментар
12.04.2024 15:36 Відповісти
Краще б яйця ...
показати весь коментар
12.04.2024 16:14 Відповісти
як у рашиста-пропагандиста захара прилєпіна?
показати весь коментар
12.04.2024 19:30 Відповісти
фсба виконавець. 100%
пообіцяв, бабки взяв, ніц не зробив
стопудово фсба його підірвала
показати весь коментар
12.04.2024 15:39 Відповісти
щоб звинуватити Україну фсб нікого не жаліє, ні своїх громадян, ні зрадників...
показати весь коментар
12.04.2024 15:42 Відповісти
То он в видео на зад. бампере сидит?
показати весь коментар
12.04.2024 15:46 Відповісти
Так.

показати весь коментар
12.04.2024 15:52 Відповісти
Ох и "взрыв", ох и "ликвидаторы"))
показати весь коментар
12.04.2024 16:04 Відповісти
мда, для такого кабана треба було ще жекан в пластид покласти

"вік полюй - вік вчись ! Іншалла "
ІГІЛ-Корасан

показати весь коментар
12.04.2024 16:32 Відповісти
Це брат стефанчука?
показати весь коментар
12.04.2024 19:44 Відповісти
А хто знімав, камера дуже низько розташована і направлена ніби спеціально в бік машини?
показати весь коментар
12.04.2024 15:50 Відповісти
Тільки завдяки російським ЗМІ ми дізналися, що є такий "підполковник СБУ - зрадник". Але є не висвітлені питання:
1. Де працював, яку обіймав посаду, під чиїм керівництвом, хто його призначав на посаду?
2. Коли і за яких обставин вчинив зраду України?
3. Усі підполковники СБУ заробили собі на Toyota Land Cruiser Prado чи лише зрадники?
4. З якою метою скоєно замах? СБУ уявили себе "Моссадом"? Немає більш пріоритетних цілей? (Пілотів ТУ 95 наприклад). Або Прозоров надто багато знав? ...
показати весь коментар
12.04.2024 15:52 Відповісти
А до чого тут СБУ?
Жодних даних про ймовірну причетність у тернеті немає...
показати весь коментар
12.04.2024 15:57 Відповісти
1. Колишній консультант одного з відділів штабу АТЦ СБУ Василь Прозоров Джерело:

2. Так, всі подполковники сбу їздять на крузаках/лехусах/ bmw x-7 чи audi q-7.
Всі інші іномарки - для лохів.

Потім ми довго дивувались, чому кацапи за 72 години окупували Південь...
показати весь коментар
12.04.2024 15:59 Відповісти
А полканы на Мазерати или Феррари
показати весь коментар
12.04.2024 16:34 Відповісти
"Пущай полєтаєт".
показати весь коментар
12.04.2024 15:53 Відповісти
... відтепер на "утюжках"
показати весь коментар
12.04.2024 16:33 Відповісти
Скоріше за все це його недолугі ка.апи його підірвали, бо коли працюють Наші, то у біосміття шансів не має як це було з гнилим собакою зрадником кивою, чи дочкою ненависника України Дугіна!
показати весь коментар
12.04.2024 15:53 Відповісти
Дочку Дугіна ви сюди нафіга приперли? Це внутрішньокацапські розборки, бо вона ніхто і ніякого впливу нінащо не мала. То кацапи самі її ввалили, шоб Дугін знав своє місце.
показати весь коментар
12.04.2024 16:01 Відповісти
Там повинна була бути та гнила жаба
показати весь коментар
12.04.2024 16:45 Відповісти
На гілці засмерділо лаптями.
показати весь коментар
12.04.2024 16:38 Відповісти
Цікаво,є статистіка,який відсоток сбушників зрадив Україні?
показати весь коментар
12.04.2024 16:32 Відповісти
ага , "раненный" ,не надо мэнэ дурить я ще не пьяный , там от него не хрена не осталось
показати весь коментар
12.04.2024 16:35 Відповісти
Ви неуважно дивилися відео. На 7 секунді "не хрена не осталось" рухається доволі вправно.
показати весь коментар
12.04.2024 17:12 Відповісти
Кроль пiдклав свiй калькулятор ******
показати весь коментар
12.04.2024 16:52 Відповісти
ноги и яйца оторвало надеюсь
показати весь коментар
12.04.2024 17:10 Відповісти
и не токо
показати весь коментар
12.04.2024 17:11 Відповісти
Хоч не здох але такі дії в москві у виконанні наших спецслужб завжди приємно спостерігати...
показати весь коментар
12.04.2024 17:43 Відповісти
Більше не буде економити на газовому обладнанні.
Такі жмоти їздять поки не припече.
показати весь коментар
12.04.2024 17:57 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 19:47 Відповісти
колишній зрадник-підполковник СБУ
Нічого не переплутали? ))
показати весь коментар
12.04.2024 21:02 Відповісти
...непогана робота ,однієї гниди менше.
показати весь коментар
12.04.2024 23:09 Відповісти
 
 