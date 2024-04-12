У Москві підірвали в машині зрадника-підполковника СБУ Прозорова: він дістав поранення. ВІДЕО+ФОТО

У п’ятницю, 12 квітня, у Москві підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова, який перейшов на бік Росії. Вибухівка спрацювала одразу після того, як зрадник спробував завести авто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський пропагандистський канал ТАСС та росЗМІ.

ТАСС згодом уточнив, що власником автомобіля, в якому стався вибух в Москві, є колишній зрадник-підполковник СБУ Василь Прозоров.

За основною версією слідства - одразу після того, як Прозоров спробував завести автомобіль, спрацювала вибухівка.

Російські ЗМІ повідомляють, що у нього травми ніг, він у лікарні.

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Слідчі та криміналісти московського СК спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз.



