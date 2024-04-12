Унаслідок авіаудару по Сумах трьох людей травмовано, пошкоджено вікна адмінбудівель і житлових будинків. ФОТОрепортаж
Унаслідок авіаудару росіян по Сумах вдень 12 квітня травмовано трьох людей, пошкоджено адмінбудівлі і житлові будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
"Сьогодні о 14 год. 55 хв росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей", - ідеться в повідомленні.
Також в результаті удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС.
Крім того, пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення (вікна) та 73 вікна в трьох житлових будинках.
Зазначається, що на місці удару працюють всі відповідні служби, в тому числі 26 осіб рятувальників та 5 одиниць техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Теробороні та ЗСУ!
Слава Україні!