Унаслідок авіаудару по Сумах трьох людей травмовано, пошкоджено вікна адмінбудівель і житлових будинків. ФОТОрепортаж

Унаслідок авіаудару росіян по Сумах вдень 12 квітня травмовано трьох людей, пошкоджено адмінбудівлі і житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

"Сьогодні о 14 год. 55 хв росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей", - ідеться в повідомленні.

Також в результаті удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС.

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Крім того, пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення (вікна) та 73 вікна в трьох житлових будинках.

Зазначається, що на місці удару працюють всі відповідні служби, в тому числі 26 осіб рятувальників та 5 одиниць техніки.





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