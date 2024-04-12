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Новини Фото Війна
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Унаслідок авіаудару по Сумах трьох людей травмовано, пошкоджено вікна адмінбудівель і житлових будинків. ФОТОрепортаж

Унаслідок авіаудару росіян по Сумах вдень 12 квітня травмовано трьох людей, пошкоджено адмінбудівлі і житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

"Сьогодні о 14 год. 55 хв росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей", - ідеться в повідомленні.

Також в результаті удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС.

Читайте: Росіяни завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі, - ОВА

Крім того, пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення (вікна) та 73 вікна в трьох житлових будинках.

Зазначається, що на місці удару працюють всі відповідні служби, в тому числі 26 осіб рятувальників та 5 одиниць техніки.

Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум
Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум

Також читайте: Вибухи пролунали у Сумах: Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі (оновлено)

Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум
Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум
Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум
Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум

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обстріл (28428) Суми (883) жертви (1792)


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Так-так-так! А що, тротуарна плитка літаки не здатна збивати? Тоді хай Безугла їх своїм гавкітом відлякує...))) Вона своє хавало відкривала, коли хотіли в Україну нові системи ППО ввезти. Ось хай тепер сама і бореться з авіацією русні. У неї вийде...)))
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12.04.2024 17:06 Відповісти
Боже спаси та збережи Украiну та наш народ! 🙏🙏🙏
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12.04.2024 17:07 Відповісти
Тримайтеся незламні герої Сумщини!

Слава Теробороні та ЗСУ!

Слава Україні!
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12.04.2024 17:35 Відповісти
Героям Слава!
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12.04.2024 17:43 Відповісти
 
 