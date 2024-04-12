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Одному з очільників УПЦ МП, який закликав помолитися за рашистів, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП, який розпалював релігійну ненависть в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Після повномасштабного вторгнення РФ протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та благополуччя" російських окупантів. Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів.

За даними СБУ, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ МП за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ.

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"Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави.

Окрім цього під час проведення обшуків за його місцем проживання було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування російської федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ рф", - зазначили в Службі безпеки.

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Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сьогодні ЗМІ повідомляли про обшуки у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича.

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Підозра клірику УПЦ МП
Підозра клірику УПЦ МП
Підозра клірику УПЦ МП
Підозра клірику УПЦ МП

Автор: 

СБУ (12809) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+16
Чистий фсб-шник, кадровий.
У його діях чиста ч.3 ст. 110 та ч.1 ст.114 КК України (шпигунство, посягання на територіальну цілісність України - а це пожиттєве), а не оце все, за що обійдеться тіко штрафом...
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12.04.2024 17:21
+7
Після того як їхній кіріл оголосив ''священну війну'' проти України оту всю кацапську заразу треба дустом з України витравлювати. Досить гратися в толерастів! Це розсадники ворога і агентів фсб.
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12.04.2024 17:33
+6
З 2014 року пропоную всіх кацапських попів загнати в вагони для худоби і депортувати на "історічєскую родіну". Вони нам навіть в колоніях не потрібні...
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12.04.2024 17:45
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Ніби всі решта глухонімі
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12.04.2024 17:20 Відповісти
Потрібно п.дора сверхцивілізорано посадити на палю, По самі гланди,
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12.04.2024 17:21 Відповісти
Чистий фсб-шник, кадровий.
У його діях чиста ч.3 ст. 110 та ч.1 ст.114 КК України (шпигунство, посягання на територіальну цілісність України - а це пожиттєве), а не оце все, за що обійдеться тіко штрафом...
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12.04.2024 17:21 Відповісти
Вообще то там 3 часть - до 8 лет
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12.04.2024 17:23 Відповісти
Пожіттеве. З конфіскацією майна.

Ні якіх сентиментів до ворога!
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12.04.2024 17:29 Відповісти
Після того як їхній кіріл оголосив ''священну війну'' проти України оту всю кацапську заразу треба дустом з України витравлювати. Досить гратися в толерастів! Це розсадники ворога і агентів фсб.
показати весь коментар
12.04.2024 17:33 Відповісти
З 2014 року пропоную всіх кацапських попів загнати в вагони для худоби і депортувати на "історічєскую родіну". Вони нам навіть в колоніях не потрібні...
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12.04.2024 17:45 Відповісти
Що за дурня замазувати піку та фіо на документах ублюдків? Країна повинна знати своїх хєроїв.
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12.04.2024 17:54 Відповісти
Це Микола Данилевич
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12.04.2024 19:52 Відповісти
Всю оту моспархату пистоту якщо не у штрафбати то хоча б на розмінування!
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12.04.2024 18:04 Відповісти
А якби він Зеленського предав анафемі з амвона це теж була б державна зрада? 😇
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12.04.2024 18:09 Відповісти
"Ти пошто, єрєтік, подрєзал пєпєлац святого отца? За ето налагаю на тєбя єпітімью строгую! Давай, подставляй лєвую щоку, грєшнік!"

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12.04.2024 18:20 Відповісти
ну например киву ликвидировали аж под масквой . а почему нельзя ликвидировать эту тварь у нас на НАШЕЙ ЗЕМЛЕ УКРАИНЫ . до каких пор эти гундяевско-********** твари будут втирать лапшу про адин нарот и мышебратья --- два года узькие мрази убивают детей стариков женщин . уничтожают города а мы не можем уничтожить эту нечисть в УКРАИНЕ упц мп --- **** слов нет одни маты на ум приходят --- их бы тварей на передок окопы рыть за похлебку что они дают нашим пленным и хай там выродки молятся чтобы от ***** снаряд или мина не прилетела им на голову . а лучше чтобы прилетело .
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12.04.2024 18:36 Відповісти
5 курва років?????? 🤬🤬🤬🤬
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12.04.2024 21:28 Відповісти
Зате в Одесі ремонт кацапсячого гнізда йде на повну потужність..кран крутиться..міксери гасають
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12.04.2024 21:32 Відповісти
Яка підозра? На кіл козла!
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12.04.2024 21:36 Відповісти
 
 