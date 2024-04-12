Одному з очільників УПЦ МП, який закликав помолитися за рашистів, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП, який розпалював релігійну ненависть в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Після повномасштабного вторгнення РФ протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та благополуччя" російських окупантів. Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів.

За даними СБУ, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ МП за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ.

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"Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави.

Окрім цього під час проведення обшуків за його місцем проживання було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування російської федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ рф", - зазначили в Службі безпеки.

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Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сьогодні ЗМІ повідомляли про обшуки у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича.

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