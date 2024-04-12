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Посольство України відкрилося в Західній Африці - у Республіці Кот-д’Івуар. ФОТОрепортаж

посольство,україни,кот-д'івуарі

У Кот-д’Івуарі, що розташований у Західній Африці, 11 квітня офіційно запрацювало посольство України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Посольство працює в місті Абіджан. Його відкрили під час візиту представника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха у рамках турне країнами Африки.

"Відкриття посольства України в Кот-д’Івуарі – країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється, передусім, нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами", - зазначив Субх.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна відкрила посольство в "серці Африки" - Конго, - Кулеба. ВIДЕО

Зазначається, що у ході візиту спецпредставник також провів окрему зустріч із заступником міністра закордонних справ, африканської інтеграції та івуарійців за кордоном Уаттарою Вотабуною, під час якої передав особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Делегації України і Кот-дʼІвуару обговорили план дій для розбудови міжгалузевого діалогу — цьому сприятиме відкриття українського дипломатичного представництва в івуарійській столиці Ямусукро.

Українська сторона також поінформувала Уаттара Вотабуна щодо процесу підготовки до Глобального саміту миру, а також висловила сподівання щодо участі у Саміті президента Кот-д’Івуару.

Заступник глави івуарійського МЗС запевнив, що підтримка України щодо російської агресії є "твердою та непохитною".

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Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар
Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар
Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар

Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар

Автор: 

Африка (306) МЗС (4121) посольство України (284)


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Топ коментарі
+16
Конго, Кот-д'Івуар... Потужні заможні країни, економічні монстри, тигри , взірці світової демократії! Не зупиняйтеся, зелені "генії", Африка велика, роботи непочатий край!
А те що по всіляких європах та америках немає послів, а ті, що є - то краще б їх і не було, то все така дрібна х...ня!
Повний пи...дець, та й годі!!
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12.04.2024 17:40
+11
заброньовані клоуни імітують роботу
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12.04.2024 17:32
+10
місце посла для шмигаля приготували!
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12.04.2024 17:33
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Як тепер посол харчуватись буде?
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12.04.2024 17:31 Відповісти
Це радує, Нєгри вискажуть озабаченність,
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12.04.2024 17:42 Відповісти
Главное, чтобы его самого не съели.
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12.04.2024 17:58 Відповісти
Як гарно нові робочі місця, кого ще в Україні звільнили та треба кудись відправити з підвищенням?
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12.04.2024 17:32 Відповісти
заброньовані клоуни імітують роботу
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12.04.2024 17:32 Відповісти
місце посла для шмигаля приготували!
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12.04.2024 17:33 Відповісти
Потужно.
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12.04.2024 17:33 Відповісти
Та все,прорив
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12.04.2024 17:35 Відповісти
Конго, Кот-д'Івуар... Потужні заможні країни, економічні монстри, тигри , взірці світової демократії! Не зупиняйтеся, зелені "генії", Африка велика, роботи непочатий край!
А те що по всіляких європах та америках немає послів, а ті, що є - то краще б їх і не було, то все така дрібна х...ня!
Повний пи...дець, та й годі!!
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12.04.2024 17:40 Відповісти
Коли вже зьявиться Посол у Лондоні !!?
Якого хера скоро вже рік Україна не має Посла в Британії,стратегічного партнера !??
Шо за маячня ?
----
2023 г. - 21 июля Владимир Зеленский издал указ об увольнении Вадима Пристайко
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12.04.2024 17:44 Відповісти
Посольство працює в місті Абіджан. Джерело:
відкриття українського дипломатичного представництва в івуарійській столиці Ямусукро. Джерело:
***********
Так де саме відкрили посольство, - в Абіджані, чи Ямусукро? Чи посольств тепер два?

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12.04.2024 17:47 Відповісти
Ще в нас немає посольства в Науру, Тувалу..посольство Маршалових островів у нас є, а в них нашого немає..пічальбіда
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12.04.2024 17:50 Відповісти
Якщо чесно, то в нас немає амбасад в дуже багатьох країнах світу по всім континентам.
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12.04.2024 19:50 Відповісти
Але , під час війни відкривати амбасади, витрачаючи немаленькі кошти на утримання - це якось..
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12.04.2024 19:58 Відповісти
А звільненого високопосадовця не в окоп же відправляти? Тож розглядайте як створення робочих місць.
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12.04.2024 20:00 Відповісти
На мінімалку тоді..
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12.04.2024 20:55 Відповісти
Мінімалки буде достатньо. На пиво, шорти і капці. Банани і кокоси будуть падать з дерева безкоштовно.
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12.04.2024 21:09 Відповісти
а шо там нам робити? котів дівуарити?
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12.04.2024 18:02 Відповісти
+++
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12.04.2024 18:13 Відповісти
Наконец то.. Эх заживем теперь.
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12.04.2024 18:07 Відповісти
Кіт-д'Івуар, ми провели декомунізацію
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12.04.2024 18:12 Відповісти
судячи із активності дурка кулеби в африці складається враження, що дєрьмачня зондує запасні аеродроми, куда у разі чого можно буде з'ібатися. так, про всяк випадок... тим більше за наші гроші!!
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12.04.2024 18:12 Відповісти
Дуже важко буде з їх пархатими **...ми ховатися серед місцевих)))))
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12.04.2024 19:28 Відповісти
Гана впливовіша та какави має
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12.04.2024 18:19 Відповісти
Їм просто треба десь переховувати гроші партії.
(Ви думаєте дарма яйця по 17 були!)
В них власна діп місія по всьому світу з валізами і листуванням, що НІ перевіряється на кордонах.
А ви кажете нащо їм свої недипломовані дипломати.
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12.04.2024 18:24 Відповісти
Моісей, як я чекав на цю вселенську подію від найяскровішої зірочки дипломатії зеленского. Цензор, підтримуй бажання 53% виборців зеленского - підтримав. Ти, ресурс, найкращий з 19 року - аж кіпятком писяю.
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12.04.2024 18:38 Відповісти
ЯКОГО *ЛЯБУ НАМ ТАМ ПОСОЛЬСТВО КОЛИ НЕМАЄ посла Британії, при NATO та ще у майже 50 важливіших країнах?
ШАПІТО.
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12.04.2024 18:56 Відповісти
Не "Кот", а Кіт.
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12.04.2024 18:59 Відповісти
Помилка. Правильно таки Кот. Бо це з французької Côte d'Ivoire. Берег Слонової Кості.
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13.04.2024 00:38 Відповісти
Це гумор.
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13.04.2024 01:04 Відповісти
"Слонової кістки" - слоненятко замучили.
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13.04.2024 01:05 Відповісти
Кокосами будемо від кацапів відстрілюватись?
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12.04.2024 19:21 Відповісти
Це наша найпотужніша відповідь на знищення Тєц! Звідси будемо тепло взимку імпортувати!
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12.04.2024 19:25 Відповісти
Ура! Всьо, завтра пабєда! Кот-ді-вуарійці нам допоможуть...
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12.04.2024 19:44 Відповісти
У маларосов и хахлов опять зрада - посольство не такое, не там и ни к чему.
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12.04.2024 19:47 Відповісти
бо піндоси - зрадники
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12.04.2024 20:01 Відповісти
Та ото ж, Обама все подъезды в Тернополе обоссал
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12.04.2024 21:23 Відповісти
Чергову хвилю українських біженців будуть чекати вже в країнах Африки.
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12.04.2024 20:05 Відповісти
Якраз на рівні, докотились до от такого Гондурасу.
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12.04.2024 21:31 Відповісти
там багато біженців з України а їм необхідний захист тому це прорив зеленої дипломатії Стефанчук гарна кандидатура на поважного - туземцям буде чим закусить.
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12.04.2024 23:45 Відповісти
НЕ несите хрни. Расия мощно окучивает "глобальний пивдень", и наши эмиссары там нужны.
Вот только вопрос в персоналиях послов в Африке - это реальные специалисты в местной теме или просто чьи-то родственнички?
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13.04.2024 10:02 Відповісти
 
 