Посольство України відкрилося в Західній Африці - у Республіці Кот-д’Івуар. ФОТОрепортаж

У Кот-д’Івуарі, що розташований у Західній Африці, 11 квітня офіційно запрацювало посольство України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Посольство працює в місті Абіджан. Його відкрили під час візиту представника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха у рамках турне країнами Африки.

"Відкриття посольства України в Кот-д’Івуарі – країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється, передусім, нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами", - зазначив Субх.

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Зазначається, що у ході візиту спецпредставник також провів окрему зустріч із заступником міністра закордонних справ, африканської інтеграції та івуарійців за кордоном Уаттарою Вотабуною, під час якої передав особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Делегації України і Кот-дʼІвуару обговорили план дій для розбудови міжгалузевого діалогу — цьому сприятиме відкриття українського дипломатичного представництва в івуарійській столиці Ямусукро.

Українська сторона також поінформувала Уаттара Вотабуна щодо процесу підготовки до Глобального саміту миру, а також висловила сподівання щодо участі у Саміті президента Кот-д’Івуару.

Заступник глави івуарійського МЗС запевнив, що підтримка України щодо російської агресії є "твердою та непохитною".

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