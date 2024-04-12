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Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії та дронами: пошкоджено будинки, магазини, релігійну установу, інфраструктурний об’єкт і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня під обстрілами окупантів перебував Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Агресор 7 разів бив по місту ударними дронами різних модифікацій. Обстріляв його з важкої артилерії.

Пошкоджені двоповерхівка, 8 приватних будинків. Побиті 5 магазинів, релігійна установа, інфраструктурний об’єкт, офісна будівля, бібліотека. Знищена господарська споруда, ще одна – понівечена. Зачепило лінії електропередач і газогін", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили 7 снарядів з важкої артилерії по Марганцю

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Крім того, він розповів про наслідки збиття ракети на Криворіжжі.

"За уточненою інформацією, через падіння уламків ракети на Криворіжжі пошкоджені 15 приватних будинків, авто, електромережа. Пожежу рятувальники приборкали", - розповів він.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Також дивіться: За день окупанти 7 разів атакували Нікопольщину: запустили 5 дронів-камікадзе та двічі вдарили з артилерії. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28428) Нікополь (1186) Дніпропетровська область (3716)


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Да по Никополю каждый день прилетает. И днем, и ночью.
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12.04.2024 20:22 Відповісти
Зеленський здав Запорізьку атомну станцію без бою. Тепер Нікополь потерпає і не можна дати отвєтку.
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12.04.2024 21:00 Відповісти
 
 