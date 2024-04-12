Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії та дронами: пошкоджено будинки, магазини, релігійну установу, інфраструктурний об’єкт і ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня під обстрілами окупантів перебував Нікополь.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Агресор 7 разів бив по місту ударними дронами різних модифікацій. Обстріляв його з важкої артилерії.
Пошкоджені двоповерхівка, 8 приватних будинків. Побиті 5 магазинів, релігійна установа, інфраструктурний об’єкт, офісна будівля, бібліотека. Знищена господарська споруда, ще одна – понівечена. Зачепило лінії електропередач і газогін", - йдеться в повідомленні.
Крім того, він розповів про наслідки збиття ракети на Криворіжжі.
"За уточненою інформацією, через падіння уламків ракети на Криворіжжі пошкоджені 15 приватних будинків, авто, електромережа. Пожежу рятувальники приборкали", - розповів він.
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