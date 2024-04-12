Зеленський нагородив поранених захисників у військовому госпіталі в Чернівцях. ВIДЕО

У Чернівцях президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, де лікуються поранені військовослужбовці, та вручив нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський нагородив воїнів орденами "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".









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Президент також відзначив медичних працівників госпіталю орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".

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