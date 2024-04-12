Зеленський нагородив поранених захисників у військовому госпіталі в Чернівцях. ВIДЕО
У Чернівцях президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, де лікуються поранені військовослужбовці, та вручив нагороди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський нагородив воїнів орденами "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".
Президент також відзначив медичних працівників госпіталю орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".
Топ коментарі
+16 Богдан Сварга
показати весь коментар12.04.2024 22:39
+12 Герхард
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+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар12.04.2024 22:27
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Або складнощами з комісацією після поранення.
Або складнощами, що виникнуть у родини.
ЗЄ ж абсолютно аморальний урод.
Дванадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Т.в.п.п. України Зеленський станом на 13.04.2024 відпочиває в Карпатах разом зі своєю новою шльондрою. Ми звичайно не втручаємось в особисте, просто НЕ НА ЧАСІ все це пане т.в.п.п.
А тому і до шпиталю заскочив на хвилинку, бо зайнятий СРАТЬєх, отими сидіннями на Ставках…. Диму без вогню, не буває ….