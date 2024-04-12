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Зеленський нагородив поранених захисників у військовому госпіталі в Чернівцях. ВIДЕО

У Чернівцях президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, де лікуються поранені військовослужбовці, та вручив нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський нагородив воїнів орденами "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".

Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях

Також дивіться: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" Героям України та родинам полеглих Героїв. ФОТОрепортаж


Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях

Президент також відзначив медичних працівників госпіталю орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".

нагородження лікарів госпіталя у Чернівцях

Дивіться: Зеленський та Рютте відвідали поранених військових у госпіталі Харкова. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) нагорода (1260) поранення (2801) військовослужбовці (4743)


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Топ коментарі
+16
******, на кладовище йди. Стільки люду в могилу звів, буфон проклятий.
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12.04.2024 22:39
+12
Можу собі уявити, чим погрожували цим пораненим, щоб вони погодилисч на таку ганебну фотосесію.
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12.04.2024 22:31
+8
Ці справжні воїни та герої дійсно заслуговують на нагороди на відміну від гєройскіх героєв гєраічєскі гєройствующіх в тилу із квартала 95...
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12.04.2024 22:27
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Ці справжні воїни та герої дійсно заслуговують на нагороди на відміну від гєройскіх героєв гєраічєскі гєройствующіх в тилу із квартала 95...
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12.04.2024 22:27 Відповісти
Можу собі уявити, чим погрожували цим пораненим, щоб вони погодилисч на таку ганебну фотосесію.
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12.04.2024 22:31 Відповісти
чим погрожували ?
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12.04.2024 23:11 Відповісти
Долею Червінського, наприклад.
Або складнощами з комісацією після поранення.
Або складнощами, що виникнуть у родини.

ЗЄ ж абсолютно аморальний урод.
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12.04.2024 23:21 Відповісти
та, вважаю, декому з поранених ті погрози пофіг, вже б оприлюднили такі спроби
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13.04.2024 12:09 Відповісти
навiщо погрожували?
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12.04.2024 23:14 Відповісти
Бо нормадьна людина не стане так ганьбитися з своєї волі.
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12.04.2024 23:19 Відповісти
******, на кладовище йди. Стільки люду в могилу звів, буфон проклятий.
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12.04.2024 22:39 Відповісти
Кристально чистий цинізм.
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12.04.2024 22:40 Відповісти
гнусавопикий мав би перед кожним з тих воїнів ставати на коліна зі словами "вибачте, бо ви тут завдяки мені та кремлівському *****"...
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12.04.2024 22:41 Відповісти
Нагороджував лише лижачих воїнів, бо знав, що військові з легкими пораненнями могли б і відпиз@ити.
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13.04.2024 00:16 Відповісти
дЕрмак фоткал с Татаровым и Гетманцевым. .
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12.04.2024 22:47 Відповісти
Голобородько..ты куда спрятал генерала Залужного?
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12.04.2024 22:48 Відповісти
Молодых и здоровых с барбершопными бородками в полицию и погранцы,остальным,судя по внешнему виду и возрасту воинов-5 минут ВЛК и на фронт.
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12.04.2024 22:51 Відповісти
Підлог що маєш проти погранців, обоснуй. Менти то інша каста усвідом, урод. Більшість адекватних прикордонників на нулю, уразумів
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12.04.2024 23:41 Відповісти
Хм… знову без єрмак
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12.04.2024 22:51 Відповісти
ЗЕлене кодло дуже добре розуміє який негатив у суспільстві викликає єрмак , тому і стараються , щоб він не відсвічував, але лише на фотках, будьте впевнені, що він стоїть десь біля дверей як і решта супроводжуючи, без нього не буває ні одного виїзду з Банкової
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13.04.2024 06:44 Відповісти
Весь госпіталь напевно оббігав і знайшов лише трьох низькорослих жінок. Всраний закомплексований клоун.
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13.04.2024 00:15 Відповісти
Лучше бы ты посадил Леху-золотое яйцо и ему подобных. Вот это бы сплотило украинцев, а медальки - то таке!
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13.04.2024 05:21 Відповісти
***** піаритися приїхало, чи то проїздом у злачні міста на отдих?
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13.04.2024 08:36 Відповісти
А обмежено придатних поза штатом, які отримують 500 грн на місяць не хоче відвідати?
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13.04.2024 09:45 Відповісти
А этому всё весело.Софиты,камеры.
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13.04.2024 13:04 Відповісти
‎13.‎04.‎2024 779 доба війни

Дванадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Т.в.п.п. України Зеленський станом на ‎13.‎04.‎2024 відпочиває в Карпатах разом зі своєю новою шльондрою. Ми звичайно не втручаємось в особисте, просто НЕ НА ЧАСІ все це пане т.в.п.п.

А тому і до шпиталю заскочив на хвилинку, бо зайнятий СРАТЬєх, отими сидіннями на Ставках…. Диму без вогню, не буває ….
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13.04.2024 13:26 Відповісти
 
 