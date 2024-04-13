УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9261 відвідувач онлайн
Новини Фото
5 286 16

Українські мінні тральщики "Чернігів" та "Черкаси" візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Британії, - ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Українські шукачі мін візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії.

Про це в фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Два шукачі мін Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань. Мова йде про мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які національні ВМС отримали від Великої Британії у 2022 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вивела всі кораблі з акваторії Чорного та Азовського морів, у Середземному тримає 4 кораблі, - ВМС

За останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior 23-II" та "Sea Breeze 2023".

В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС Сполучених Штатів Америки. В майбутньому набутий досвід стане в нагоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.

Мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси"
Мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси"
Мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси"
Мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси"

ВМС ЗСУ про військові навчання у Британії

Автор: 

Велика Британія (5575) ВМС (1382) військові навчання (2775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Може воно і краще. Турки не пустили і десяток десь великих російських кораблів і ті простоявши більше року повернулися додому наскільки я пам'ятаю.
показати весь коментар
13.04.2024 02:21
+4
Бо тупі керують, у тому числі і флотом.
Треба було не передвати Україні у Портсмуті, для піару. А зайти у Чорне море під британським прапором, згідно з договорами, на 30 днів і піти в Констанцу і далі з візитом у Одессу. А там вже передати Україні. І турки зберегли обличчя і тральщики дійшли. Але послиці Кулеби до того не допетрали, бо нічим їм було думати.
показати весь коментар
13.04.2024 09:06
+3
Турки через Босфор не пустили у Чорне море.
показати весь коментар
13.04.2024 02:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть в Чорне море ще й не заходили ні разу. Це я так розумію заміна радянських кораблів, які захопили росіяни в Криму у 2014.
показати весь коментар
13.04.2024 02:05 Відповісти
Турки через Босфор не пустили у Чорне море.
показати весь коментар
13.04.2024 02:18 Відповісти
Може воно і краще. Турки не пустили і десяток десь великих російських кораблів і ті простоявши більше року повернулися додому наскільки я пам'ятаю.
показати весь коментар
13.04.2024 02:21 Відповісти
якісь туркі не креативні геть зовсім,
якби вони кацапнявим по 10 разів на дню казали,
що дадуть дозвіл на пройти, а потім скасовували - ті дурні і до сіх би там ластами тарахтіли...
показати весь коментар
13.04.2024 04:56 Відповісти
ГРОШІ НА ВІТЕР...
показати весь коментар
13.04.2024 06:00 Відповісти
Твої гроші?
показати весь коментар
13.04.2024 07:57 Відповісти
Так, за його податки утримують ці кораблі !
показати весь коментар
13.04.2024 15:55 Відповісти
Так я також плачу податки, той шо будемо податками міряться?
Для цього існує держава яка вирішує куди тратити податки, якщо василі обрали зелю, той най хавают.
Бачили очі шо обирали
показати весь коментар
13.04.2024 16:11 Відповісти
І я про це ж. Це з амерського кіно пішло :" Я вам зарплату плачу!".
показати весь коментар
13.04.2024 17:12 Відповісти
О, ну участвовать в шапито у нас умеют, да
показати весь коментар
13.04.2024 07:02 Відповісти
юзік с бубою непридатні захищяти Батьківшіну - там снайпери....
вони придатні її паплюжити - там снайперів нема!
показати весь коментар
13.04.2024 07:22 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2024 07:28 Відповісти
Бо тупі керують, у тому числі і флотом.
Треба було не передвати Україні у Портсмуті, для піару. А зайти у Чорне море під британським прапором, згідно з договорами, на 30 днів і піти в Констанцу і далі з візитом у Одессу. А там вже передати Україні. І турки зберегли обличчя і тральщики дійшли. Але послиці Кулеби до того не допетрали, бо нічим їм було думати.
показати весь коментар
13.04.2024 09:06 Відповісти
і стати мішенню для кацапських ракет , дуже розумно .
показати весь коментар
13.04.2024 10:07 Відповісти
Зайти до Чорного моря вони могли б і іншим шляхом ... на погибель. На морі ми не маємо ППО і ПРО. Хіба що прив"язати до верб і кущів на Дунаї як решту т.з. "ВМС".
показати весь коментар
13.04.2024 18:31 Відповісти
 
 