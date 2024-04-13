Українські мінні тральщики "Чернігів" та "Черкаси" візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Британії, - ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Українські шукачі мін візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії.

Про це в фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Два шукачі мін Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань. Мова йде про мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які національні ВМС отримали від Великої Британії у 2022 році.

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За останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior 23-II" та "Sea Breeze 2023".

В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС Сполучених Штатів Америки. В майбутньому набутий досвід стане в нагоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.







