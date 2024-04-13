Українські мінні тральщики "Чернігів" та "Черкаси" візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Британії, - ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж
Українські шукачі мін візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії.
Про це в фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Два шукачі мін Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань. Мова йде про мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які національні ВМС отримали від Великої Британії у 2022 році.
За останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior 23-II" та "Sea Breeze 2023".
В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС Сполучених Штатів Америки. В майбутньому набутий досвід стане в нагоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.
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якби вони кацапнявим по 10 разів на дню казали,
що дадуть дозвіл на пройти, а потім скасовували - ті дурні і до сіх би там ластами тарахтіли...
Для цього існує держава яка вирішує куди тратити податки, якщо василі обрали зелю, той най хавают.
Бачили очі шо обирали
вони придатні її паплюжити - там снайперів нема!
Треба було не передвати Україні у Портсмуті, для піару. А зайти у Чорне море під британським прапором, згідно з договорами, на 30 днів і піти в Констанцу і далі з візитом у Одессу. А там вже передати Україні. І турки зберегли обличчя і тральщики дійшли. Але послиці Кулеби до того не допетрали, бо нічим їм було думати.