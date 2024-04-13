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Рашисти вдарили по Куп’янську, горів будинок, двоє поранених. ФОТОрепортаж

Напередодні окупанти обстріляли середмістя Куп’янська Харківської області. Виникла пожежа у житловому будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Як зазначається, під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Рятувальники його деблокували й передали медикам.

За іншою адресою виявили пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.

Читайте: Війська РФ вдарили по житлових будинках Куп’янська: Виникла пожежа. ФОТО

куп'янськ
куп'янськ
куп'янськ
куп'янськ

Автор: 

пожежа (4322) Куп’янськ (753)


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