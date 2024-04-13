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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 452 760 осіб (+1030 за добу), 7169 танків, 11 518 артсистем, 13 745 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 452 760 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати росіян станом на 13 квітня орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 452 760 (+1030);
  • танків - 7169 (+23);
  • бойових броньованих машин - 13 745 (+47);
  • артилерійських систем - 11 518 (+32);
  • РСЗВ - 1045 (+3);
  • засобів ППО - 756 (+1);
  • літаків - 347 (+0);
  • гелікоптерів - 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9201 (+40);
  • крилатих ракет - 2088 (+1);
  • кораблів / катерів - 26 (+0);
  • підводних човнів - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15 396 (+57);
  • спеціальної техніки - 1893 (+5).

Також читайте: Минулої доби на сході армія РФ втратила понад 700 окупантів та майже 550 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

втрати ворога за добу

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) знищення (7216) техніка (1825)


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Топ коментарі
+29
Минув 3702 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1030! чумардосів.
Арта 35, броня 70!, логістика 57!.
Десь знову поперли.
Загальна кількість знищеної техніки пелевалила за 51500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 452 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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13.04.2024 09:10
+20
Знову нечисть щось штурмувати спробувала
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13.04.2024 09:03
+19
Єдина приємна ранкова новина, це як наші Славні Захисники невтомно знищують рашиську нечисть ,Слава ЗСУ !
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13.04.2024 09:05
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Знову нечисть щось штурмувати спробувала
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13.04.2024 09:03 Відповісти
Запитанння трампушкам. Скільки обійшлося б амерам знищення знищення такої кількості орків та техніки?
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13.04.2024 09:12 Відповісти
Що до нечисті
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13.04.2024 10:23 Відповісти
Кому саме - уточній будь-ласка - дуже цікаво
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13.04.2024 13:23 Відповісти
Єдина приємна ранкова новина, це як наші Славні Захисники невтомно знищують рашиську нечисть ,Слава ЗСУ !
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13.04.2024 09:05 Відповісти
дипстэйт - кацапопроект, а не источник
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13.04.2024 09:20 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/minoboroni-oficijno-pracyuvatime-z-proyektom-deepstate-yakij-publikuye-karti-bojovih-dij-v-******** Міноборони офіційно працюватиме з проєктом DeepState, який публікує карти бойових дій в Україні
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13.04.2024 09:28 Відповісти
"Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста (Богданівка - село у Бахмутському районі. - Ред.). Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів. Орієнтуйтеся тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні. Джерело:
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13.04.2024 11:12 Відповісти
не харчуйтесь з помийок, і не тягніть телеграм-помиї сюди.

Зранку 13 квітня низка телеграм-каналів, зокрема DeepState, повідомили про те, що ворог нібито окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру на Бахмутському напрямку. У Міноборони України спростували цю інформацію. Джерело:
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13.04.2024 11:29 Відповісти
от коли підуть, тоді і будете тут розкидувати гриби.
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13.04.2024 12:01 Відповісти
грибы дают о себе знать...)
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13.04.2024 11:59 Відповісти
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13.04.2024 12:02 Відповісти
https://www.livemaster.ru/tag/item/2453713/grib-iz-vaty Гриб из ваты - купить или заказать на Ярмарке Мастеров с доставкой по России и СНГ.
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13.04.2024 12:05 Відповісти
ты смотри на этого грибка - сколько времени сидит на новости и ждёт реакции,\развелось этой швали немеряно...\
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13.04.2024 12:31 Відповісти
ламізіл гарно допомагає.
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13.04.2024 14:02 Відповісти
"Псилоцибе"? Кажуть - "круто "вставляє"… Сусід молодий казав - один раз пробував Так батьки хотіли везти в "дурку" - так "заковбасило"
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13.04.2024 15:15 Відповісти
Псилоцибе, він же - хуміто (димок), - цікава штука. Детальніше про його дію на людський організм можна прочитати у Карлоса Кастанеди (перші три книги). До речі, самому дону Карлосу ця штука не подобалась, бо її дія була аж надто моторошною. А от дон Хуан (учитель Кастанеди) напроти - високо цінував "хуміто".
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14.04.2024 03:24 Відповісти
Мені й Кастанеду читать не треба - надивився сам на ту "дію" Ці гриби ростуть у нас по лугах майже всю теплу пору року - поряд з майською рядовкою печерицями та луговоми опенькими Після дощів туди бувають цілі "паломництва" нариків Дехто прямо на лузі "відривається по повній" - їдять свіжими А потім хто пісні співає хто по траві качається та горланить А дехто за коровами бігає та мукає
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14.04.2024 08:30 Відповісти

Це ще "в наших пампасах" ще не росте інша чудо-рослинка - кактус Lophophora Williamsii (також відомий як мескаль або пейот)... Уявляю, що діялось би, коли б оті "юні натуралісти"-"цікаві дослідники" наскубли собі для жування молодих пагонів цього кактуса (він не колючий)...
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14.04.2024 15:31 Відповісти
З батута на концерт - немиті рептилоїди вирішили порадувати кабзона масовкою на день своєї космонавтики.
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13.04.2024 09:10 Відповісти
То вони до річниці переходу "москви" в ранг підводного крейсера (сьогодні два роки як) і щоб не порушувати традицію після дня космонавтики празнують день підводника, он в цьому році оренбург пустили під воду.
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13.04.2024 19:11 Відповісти
Минув 3702 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1030! чумардосів.
Арта 35, броня 70!, логістика 57!.
Десь знову поперли.
Загальна кількість знищеної техніки пелевалила за 51500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 452 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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13.04.2024 09:10 Відповісти
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13.04.2024 09:14 Відповісти
Слава Героям України 👍🏼🙏🏼❤️
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13.04.2024 09:14 Відповісти
касаби нарвались на голод *********** Героям Слава!
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13.04.2024 09:25 Відповісти
Головне щоб не приписували при новому командуванні. Сирському і ко хочеться ж показати результат...
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13.04.2024 09:41 Відповісти
Все точно як в аптеці. Раніше не приписувалося і зараз тим більше не приписується. Тільки вбиті орки раптово перетворилися на вбитих і поранених. А потім ще що-небудь таке ж придумають і по техніці.
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13.04.2024 10:11 Відповісти
Кацапи якісь довбні! Вили, коли війна в Афгані була, так там за 10 років менше в 30 разів загинуло, ніж зараз за 2 роки утилізовано!!
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13.04.2024 10:22 Відповісти
Давайте припинимо порівнювати війни - особливо ******* з минулостолітніми
Чому Афган?
Давайте краще наступ Наполеона на Москву 1812 року
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13.04.2024 13:25 Відповісти
Більше 100 років тому закінчилися світова війна з таким загальним підсумком : 18 429 633 загиблих й зниклих безвісти . Тобто Ваш натяг про те "що усе від часу залежить" абсолютно примітивний и недоречний .
Й то була тільки Перша світовва війна . У другу й досі нема точної цифри , бо софкоїди ніколи своїх загиблих не мали а ні бажання , а ні вміння рахувати . Але мінімальна цифра 50 млн. ,а максимальна 76 млн.

Так що усе й завжди залежало від цінності для військового командування життя пересічного солдата . Й де воно цінилося на той же самій війні , то загиблих було в 10 меньше . А де солдатів рахували не більш цінним ресурсом за сірники , то там й втрати такі ...

***** відкрито каже , що його орки все одно в 40 зконали би від стекломою . Це його майже пряма промова ...
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13.04.2024 14:48 Відповісти
Ну і що? Це просто статистика...
Цю війну росії з Україною взагалі Не можна порівнювати з тою ж Другою світовою...
В другій світовій МАСШТАБИ танкових баталій та ШИРИНА фронту - далеко переплюнули жалкі потуги путіна брати маленьке село два місяці...
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13.04.2024 15:12 Відповісти
Я Вам привів статистику не тільки 2-ї світової , але особливо точна статистика 1-ї . Й тоді йще не було танкових баталій . А у повітрі не було таких літаків , що могли вишкувати "ковдрове бомбометання" , а майже 20 млн. полеглих й саме через теж саме , що в 2-гу світову -- кулемети й високоміцні гармати , які одним точним влучанням зносили 2 роти ...

До речі , більш детальна статистика йще більш красномовна . Там "країна переможець" втратила на полях боїв в 3 рази більше німців . А знаєте чому -- само по тій же ж причині , що й в першу й що й зара . Тільки зара дійсно Штучний інтелект й війна дронів , а бійці у московитів все одно й як завжди -- дешеве гарматне м"ясо . Й саме це сутність й моїх постів й попереднього оратора :

московити воюють як завжди звикли - гарматним м"ясом . Так було й при Івані диком , й при Пєтрє Вякікам й при північній мессаліні Катьки Анагальт Цербский ... там було й при Микольці Палкіні (це саме його вираз , що "баби нових нарАжают") й при Миколці Кривавому ... що вже тоді казати про людожерів-більшовиків від члєніна , до брежнєва ... а тут йще й ***** перший Моль ...
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13.04.2024 16:08 Відповісти
А давайте без давайте. Це був приклад зміни свідомості мокшан в сторону рабів. Тупого бидла.
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13.04.2024 15:24 Відповісти
московитське біосмиття наближається до поголоввя в півмільона й це дуже добра новина !
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13.04.2024 14:32 Відповісти
 
 