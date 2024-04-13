Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 452 760 осіб (+1030 за добу), 7169 танків, 11 518 артсистем, 13 745 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 452 760 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати росіян станом на 13 квітня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 452 760 (+1030);
- танків - 7169 (+23);
- бойових броньованих машин - 13 745 (+47);
- артилерійських систем - 11 518 (+32);
- РСЗВ - 1045 (+3);
- засобів ППО - 756 (+1);
- літаків - 347 (+0);
- гелікоптерів - 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9201 (+40);
- крилатих ракет - 2088 (+1);
- кораблів / катерів - 26 (+0);
- підводних човнів - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15 396 (+57);
- спеціальної техніки - 1893 (+5).
Топ коментарі
+29 Qq Qqq #455433
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+20 Василь Воробець
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+19 володимир омельянов
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Зранку 13 квітня низка телеграм-каналів, зокрема DeepState, повідомили про те, що ворог нібито окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру на Бахмутському напрямку. У Міноборони України спростували цю інформацію. Джерело:
Це ще "в наших пампасах" ще не росте інша чудо-рослинка - кактус Lophophora Williamsii (також відомий як мескаль або пейот)... Уявляю, що діялось би, коли б оті "юні натуралісти"-"цікаві дослідники" наскубли собі для жування молодих пагонів цього кактуса (він не колючий)...
168! одиниць техніки та 1030! чумардосів.
Арта 35, броня 70!, логістика 57!.
Десь знову поперли.
Загальна кількість знищеної техніки пелевалила за 51500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 452 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
Чому Афган?
Давайте краще наступ Наполеона на Москву 1812 року
Й то була тільки Перша світовва війна . У другу й досі нема точної цифри , бо софкоїди ніколи своїх загиблих не мали а ні бажання , а ні вміння рахувати . Але мінімальна цифра 50 млн. ,а максимальна 76 млн.
Так що усе й завжди залежало від цінності для військового командування життя пересічного солдата . Й де воно цінилося на той же самій війні , то загиблих було в 10 меньше . А де солдатів рахували не більш цінним ресурсом за сірники , то там й втрати такі ...
***** відкрито каже , що його орки все одно в 40 зконали би від стекломою . Це його майже пряма промова ...
Цю війну росії з Україною взагалі Не можна порівнювати з тою ж Другою світовою...
В другій світовій МАСШТАБИ танкових баталій та ШИРИНА фронту - далеко переплюнули жалкі потуги путіна брати маленьке село два місяці...
До речі , більш детальна статистика йще більш красномовна . Там "країна переможець" втратила на полях боїв в 3 рази більше німців . А знаєте чому -- само по тій же ж причині , що й в першу й що й зара . Тільки зара дійсно Штучний інтелект й війна дронів , а бійці у московитів все одно й як завжди -- дешеве гарматне м"ясо . Й саме це сутність й моїх постів й попереднього оратора :
московити воюють як завжди звикли - гарматним м"ясом . Так було й при Івані диком , й при Пєтрє Вякікам й при північній мессаліні Катьки Анагальт Цербский ... там було й при Микольці Палкіні (це саме його вираз , що "баби нових нарАжают") й при Миколці Кривавому ... що вже тоді казати про людожерів-більшовиків від члєніна , до брежнєва ... а тут йще й ***** перший Моль ...