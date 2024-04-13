Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 452 760 осіб (+1030 за добу), 7169 танків, 11 518 артсистем, 13 745 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 452 760 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати росіян станом на 13 квітня орієнтовно становлять:

особового складу - близько 452 760 (+1030);

танків - 7169 (+23);

бойових броньованих машин - 13 745 (+47);

артилерійських систем - 11 518 (+32);

РСЗВ - 1045 (+3);

засобів ППО - 756 (+1);

літаків - 347 (+0);

гелікоптерів - 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9201 (+40);

крилатих ракет - 2088 (+1);

кораблів / катерів - 26 (+0);

підводних човнів - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 15 396 (+57);

спеціальної техніки - 1893 (+5).

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