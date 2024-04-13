Доба на Харківщині: у Боровій під ударом будинок культури, є поранені у Куп’янську та на Чугуївщині. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів регіону, зокрема: Козача Лопань, Стрілеча, Землянки та ін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, авіаударів зазнали н.п. Липці, Вовчанськ, Купʼянськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка.

Обстріли Харківщини за добу:

13 квітня 02:37 Ізюмський р-н, с. Борова. Окупанти вдарили по раніше пошкодженому будинку культури.

22:40 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждали 62-річний та 72-річний чоловіки.

19:30 Куп'янський район, Курилівська громада с. Новоосинове. Внаслідок проведення бойових дій горів будинок та автомобіль.

16:00 під час роботи в полі внаслідок обстрілу БПЛА Чугуївського району у с. Шестакове отримали поранення четверо цивільних чоловіків. З множинними уламковими пораненнями, мінно-вибуховими травмами їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка.

14:41 внаслідок обстрілу с. Липці дій горіла господарча споруда на площі. Пошкоджено два складські приміщення приватного фермерського господарства. Зруйнована будівля фабрики.

12:34 м. Вовчанськ. Внаслідок проведення бойових дій горів приватний будинок.

12:00 м. Вовчанськ. Внаслідок скидання ВОГ з БПЛА постраждав 63-річний чоловік.

11:15 Куп'янський р-н., с. Моначинівка. Постраждали дві людини: чоловік 72 років та жінка 76 років, без госпіталізації.

12 квітня 12:05 Куп'янськ Вузловий. Внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 65-річний чоловік.

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Також зазначається, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50,36 га території, знищили 600 вибухонебезпечних предметів.