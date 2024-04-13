"Специальная Водная Операция", Джеймс Бонд "русского мира", російський бунт. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Мали отримати мільйон рублів у Києві: Роспропаганда показала терористів, які влаштували стрілянину в "Крокус Сіті Хол". ВIДЕО
Паралелі історії
"Специальная Водная Операция"
Все просто
Російський бунт
Головне російське запитання
Так і було
До праці!
Підтверджено
У пошуках українського сліду
По-перше, це просто красиво...
Життя вдалося...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівники "Пересувного цирку України" отримають бронювання від мобілізації, - Железняк
...своїми іменами
З Днем космонавтики!
Справжній Українець
Джеймс Бонд "русского мира"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардеп-"регіонал" Лук’янов виправдовував збройну агресію РФ. Його затримали на Одещині під час спроби втечі з України, - СБУ. ФОТО
Орський "воїн - визволитель"
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металочерепиці тирчать,як зуби
дракона....від нас 2000 км,а вони
вже готуються,на всяк випадок.
так,що fingers crossed,як кажуть англійці)
І каже..
Бамбив... бабамлю...
***..
Чекав, що Гітлер скаже...
Сеєг... я одінокая-
Ти мій...
Бєг в Каподокію-
В країну мрій...
а почне шось робити?
цей сон цей мені щоночі сниться...
Друге - за бандеробобрами, які пройшли спецтренування у спецхатках на Україні та в Європі! Спецхатки це супер!
Третє за повінью з українських біолабораторій.