"Специальная Водная Операция", Джеймс Бонд "русского мира", російський бунт. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Автор: 

Лук’янов Владислав (44) політика (4392) путін володимир (23798) росія (65122) фотожаба (13850)


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Топ коментарі
+11
З кремлем встановила на телефоні..кайфово..може мрія здійсниться)
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13.04.2024 11:54
+6
Про Рузвельта блискуче. Нехай Кулеба запостить нашим "партнерам" на Заході.
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13.04.2024 12:11
+4
Все клас !
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13.04.2024 11:11
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Дуже цікаво, чому рашист лукянов не захотів поїхати в радную говєнь, а збирався звалити у неневисну йому гейропу.
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13.04.2024 11:11 Відповісти
Все клас !
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13.04.2024 11:11 Відповісти
я сначала этого черта рыгоаналовского и не узнал)
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13.04.2024 11:11 Відповісти
Ох ці кляті гризуни
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13.04.2024 11:12 Відповісти
А жених то был видный, только сейчас с голоду попух, Билык не хочет его на поруки взять? Или с этого оленя уже всё взяла, деньги ж не пахнут ?

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13.04.2024 11:23 Відповісти
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13.04.2024 11:25 Відповісти
В оренбурзі одні криші з коричневої
металочерепиці тирчать,як зуби
дракона....від нас 2000 км,а вони
вже готуються,на всяк випадок.
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13.04.2024 11:41 Відповісти
+)))
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13.04.2024 22:52 Відповісти
З кремлем встановила на телефоні..кайфово..може мрія здійсниться)
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13.04.2024 11:54 Відповісти
Без сумніву так буде! бо то мрія мільйонів людей,навіть на раіссі,а ще ігіл, Аллах їм акбар!
так,що fingers crossed,як кажуть англійці)
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13.04.2024 13:31 Відповісти
Найкраще "бобри проходили навчаня"!
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13.04.2024 12:03 Відповісти
А Рузвельт-Черчілю-
І каже..
Бамбив... бабамлю...
***..
Чекав, що Гітлер скаже...
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13.04.2024 12:04 Відповісти
Білик...

Сеєг... я одінокая-
Ти мій...

Бєг в Каподокію-
В країну мрій...
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13.04.2024 12:10 Відповісти
Про Рузвельта блискуче. Нехай Кулеба запостить нашим "партнерам" на Заході.
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13.04.2024 12:11 Відповісти
а може дати йому днів щє 100 і воно перестане красти і вимагати,
а почне шось робити?
цей сон цей мені щоночі сниться...
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13.04.2024 13:41 Відповісти
На першому фотошопі отп.зжена Котлета ?.
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13.04.2024 14:15 Відповісти
Перше місце за "Рузвельт пояснює Черчилю чому не можна бомбити німецькі НПЗ". Негайно передаю фотожабу своїм американцям.
Друге - за бандеробобрами, які пройшли спецтренування у спецхатках на Україні та в Європі! Спецхатки це супер!
Третє за повінью з українських біолабораторій.
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13.04.2024 15:09 Відповісти
Москва,горіла і тонула, москва пішла на корм акулам. Бойові бобри.
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14.04.2024 09:04 Відповісти
 
 