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Окупанти розстріляли цивільне авто у прикордонні на Чернігівщині, загинув чоловік (оновлено). ФОТО

Війська РФ розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району. На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню. Терористи!!!", - зазначив він.

Читайте: Окупанти обстріляли сільгосппідприємство на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

За даними МВС, унаслідок обстрілу спалахнула пожежа транспортного засобу, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень.

чернігівщина

Автор: 

обстріл (28428) Чернігівщина (1584) жертви (1792)


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Топ коментарі
+29
Я пам'ятаю як людей просили виїхати в 22му. Я пам'ятаю як людей просили виїхати в 23му. Сьогодні людина була вбита паскудами бо везла гуманітарку людям, яким срати на своє життя. Лише тупий думає, що кордон можна закрити. Тим більше проти навчених тварюк, які нищать вче що бачать. Особисто я більше злюсь не на тих хто вбив, а на тих через кого він туди поїхав.
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13.04.2024 18:41
+28
Буєвих коментаторів багато, а от чи служить хтось з них на захисті Батьківщини велике питання. Кордон на всі 100 закрити неможливо. І ми до них ходимо і вони до нас. Людей просили евакуюватись. Вже ***** другий рік просять. Бачив нив хтось що в барак не хочуть. Я в посадці спав і нічого. Пріорітети тупі в людей. Срати на своє життя бо в барак не хочу. Через цих людей сьогодні загинула добра людина бо везла їм продукти. Ось що жахливо.
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13.04.2024 18:31
+27
Усі звинувачення влади, ЗСУ у не закритті кордону з РФ, викликають недоречні питання: А як це зробити щоб діяло? До речі, державний кордон США і Мексики має довжину понад 3200 км. Сутички між нелегалами та армією США тривають постійно, причому у США забезпечення системами відеонагляду, підтримка ЗС США на декілька порядків краще. Та все одно боротьба з нелегалами, проникненням наркотиків на територію США не припиняється.
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13.04.2024 18:13
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13.04.2024 12:42 Відповісти
лгбт
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13.04.2024 19:48 Відповісти
Звідки ви гниди лізете?
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13.04.2024 13:02 Відповісти
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13.04.2024 13:29 Відповісти
Вони через полосу стріляли чи це була якась ДРГ?
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13.04.2024 12:49 Відповісти
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13.04.2024 13:21 Відповісти
никакой конкретики...
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13.04.2024 13:23 Відповісти
А тобі то що
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13.04.2024 18:38 Відповісти
Через диван твій летіло
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13.04.2024 19:55 Відповісти
З днем народження, чмиряко.
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13.04.2024 19:58 Відповісти
Московіти-окупанти, убивають Українців впродовж 11 років!!
А тут ще й отого, Зеленського з єрмаком і татаровим, на посади прилаштували в органи управління державою!
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13.04.2024 12:50 Відповісти
щось ви малувато років написали... вже чотири століття вони це роблять
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13.04.2024 12:57 Відповісти
московсько-українська війна. 1658-1659. Під Конотопом тоді козаки з кримськими татарами розвалили мокшанську армію.
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13.04.2024 13:10 Відповісти
*віддячити* тим же, тільки вдесятеро більше.
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13.04.2024 12:50 Відповісти
Виключноно у відповідності з міжнародним гуманітарним правом та іншими законами ведення війни. Ми цивілізована нація навідміну від наших "заклятих сусідів".
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13.04.2024 18:42 Відповісти
У нас на складах, напевно, повинні бути ще касети з ПФМ (пелюстками). Ясно, що заборонена зброя. Але, якщо оркам можна, то чому нам ні? Засипати з Градів пелюстками всю територію з російської сторони на 2-3 км. Щоб на кожному квадратному метрі, як в Ізюмському лісі.

І все. Мертва зона. Ніхто не розмінує. І ніяка ДРГ не пройде.
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13.04.2024 12:53 Відповісти
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13.04.2024 13:00 Відповісти
У рамках виконання своїх зобов'язань стосовно Оттавської конвенції Україна ліквідувала 3 млн протипіхотних мін.
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13.04.2024 13:04 Відповісти
З тієї Оттавської конвенції давно вже треба було вийти. Наприклад Ізраїль та Південна Корея не є учасниками конвенції та нормально все замінували на кордоні з ворогами.

Особисто під моїми ногами ті пелюстки розривалися раз 10, якщо не більше. На броні бехи. Там реально ногами краще не ходити.
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13.04.2024 13:29 Відповісти
Що не ліквідували в 2003-му і не знищилось під час вибухів на складах, Порох почав ліквідовувати, а Зеля закінчив. Гниди.
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9C%D0%9D ПМН .
У 2015, уже під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%84%D0%A1_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1 посол ЄС в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ян Томбінський заявив, що утилізація трьох мільйонів протипіхотних мін в Україні, яку фінансує ЄС, має бути завершена до 2018 року.
Вже https://mil.in.ua/uk/********-***********-znyschennya-protypihotnyh-min-v-ramkah-ottavskoyi-konvenciyi/ у вересні 2018-го Україна ліквідувала 2 млн протипіхотних мін, а через два роки ця цифра сягла 3 млн одиниць
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13.04.2024 13:42 Відповісти
фсбшні українськи гніди
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13.04.2024 13:57 Відповісти
То Порох винний в тОму, шо виконував договір від 2003 року, який підписав тогочасний Президент, якого ви уйопки обрали на виборах? Серйозно?!
Пали, Господь, пали тут нах все. Імбєцили не мають прав на життя.
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13.04.2024 15:53 Відповісти
Все це добре але від ДРГ немає 100% протидії. Грибники "розмінують" пелюстки)
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13.04.2024 19:25 Відповісти
Пелюстки не розміновуються. На жаль. ПОМ, до речі, теж.

(на жаль, тому що в Ізюмський ліс тепер краще не заходити)
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13.04.2024 19:48 Відповісти
А, ну брянські та бєлгородські "грибники". Це нормально ))
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13.04.2024 19:50 Відповісти
А BLU-43 у світі повинно бути ще дофігіща (аналог ПФМ)
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13.04.2024 19:52 Відповісти
І ще додам. ПОМ-2 теоретично повинна самоліквідовуватися через певний час, але насправді, йього майже ніколи не відбувається. Особисто бачив міни, що місяцями на бойовому взводі разом з тими нитками. Єдиний варіант - постаратися по ній влучити вогом.
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13.04.2024 19:56 Відповісти
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13.04.2024 12:58 Відповісти
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13.04.2024 13:00 Відповісти
Та да..Яник - то дитсадок..
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13.04.2024 13:13 Відповісти
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13.04.2024 13:14 Відповісти
Так якби його там до кілка припнути, то й було б нормально і обстрілів не було б.
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13.04.2024 13:46 Відповісти
ніфіга ти завертаєш!
я, навіть на гугл висцявся.
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13.04.2024 13:49 Відповісти
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13.04.2024 14:12 Відповісти
Йди перепливи Тису
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13.04.2024 18:45 Відповісти
не зрозуміло!
йти чи пливти?
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13.04.2024 18:48 Відповісти
йди, їдь а потім пливи
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13.04.2024 19:38 Відповісти
а, гроші, кому?
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13.04.2024 19:40 Відповісти
Це до місцевих
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13.04.2024 19:49 Відповісти
Это в Украине страдают от моральных дилемм. А на московии все просто. Увидел украинца - убил.
Поэтому и ползут на фронте.
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13.04.2024 13:06 Відповісти
Так ты убийца?
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13.04.2024 19:57 Відповісти
В різні ''гамнестінейшли'' мовчать!
Вони вереск здіймають коли в кацапського полоненого булочка вчорашня буде.
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13.04.2024 13:27 Відповісти
А ТРУДНО сообщить гражданским серую зону???!!! администрации или гос.служащим ???!!!
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13.04.2024 13:39 Відповісти
Болт гражданские ложили на запреты и серые зоны
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13.04.2024 14:01 Відповісти
Там взагалі евакуація оголошена. Але їм пофіг.
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13.04.2024 18:12 Відповісти
Все им сообщают. Бабка не может двух курей бросить
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13.04.2024 18:46 Відповісти
Проти нас не люди, істоти мерзота.
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13.04.2024 14:50 Відповісти
Для чого звинувачувати наших прикордонників у бездіяльності щодо протидії ДРГ, якщо США з найбільшою армією світу досить не може впоратись з нелегальним проникнення з боку Мексики нелегалів та наркотиків. Також, що не президент США, то кожний обіцяє побудувати велику стіну на кордоні.
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13.04.2024 18:10 Відповісти
Усі звинувачення влади, ЗСУ у не закритті кордону з РФ, викликають недоречні питання: А як це зробити щоб діяло? До речі, державний кордон США і Мексики має довжину понад 3200 км. Сутички між нелегалами та армією США тривають постійно, причому у США забезпечення системами відеонагляду, підтримка ЗС США на декілька порядків краще. Та все одно боротьба з нелегалами, проникненням наркотиків на територію США не припиняється.
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13.04.2024 18:13 Відповісти
Хто там закликає болт на конвенції класти? Ви про наслідки таких кроків задумайтесь. Кажете що прикордонники ловлять ухилянтів, а не дрг? Вам там що ними насрано на кордоні? ЛЮДЕЙ НЕ ВИСТАЧАЄ бо хтось думає, що він занадто ніжний для війни. Диванні півні тільки й можуть що квоктати! Ідіть неньку захистіть! Покажіть як треба!
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13.04.2024 18:23 Відповісти
Русня - найбільш підступна та кровожерлива орда у світі
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13.04.2024 18:26 Відповісти
Не щодавно на очі попалась стаття, що США, маючі таку велику армію та постійний контроль до допомогою системи відеонагляду, космічних супутників, розвідувальну авіацію, провели операцію по затримки великої (до 10 тис.чол.) партії нелегалів, які намагались проникнути з Мексики у США. Тому звинувачувати Сили оборони, які перебувають під постійним вогневим впливом, у недогляді за ДРГ недоречні. Хай влада забезпечить усім необхідним військових, потім питайте.
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13.04.2024 18:29 Відповісти
Нема такої країни у світи, прикордонники якої здатні завчасно виявляти всіх порушників кордону. З боку Мексики у США кожного року потрапяляє приблизно 500 тисяч нелегалів, серед яких багато злочинців, що суттєво погіршує криминільну ситуацію усередині США. Ніякі інженерні загородження та технічні засоби сигналізації та спостереження не можуть цьому завадити. 20 000 американських прикординників охороняє кордон з Мексикою. Це шість прикордонників на кожний кілометр кордону, а результат, як бачите, м'яко кажучи - плачевний.

Тож не варто звинувачувати наших військових у бездіяльності кожного разу, коли ворожій ДРГ вдається проникнути через кордон. ДРГ - це не нелегали, які проникають з Мексики до США. ДРГ - це специ, які навчені непомітно перетинати кордон, проходити мінні загородження, уникати зустрічі з патрулями прикордонників тощо.

До того ж основні ресурси Сил оборони України зосереджені на сході та півдні. Тож банально нема такої кількості військових, щоб виставити спостерігачів через кожні 300 м вздовж всього кордону з рф та рб.

Що з цим робити? По перше - це допомагати військовим у придбанні технічних засобів спостреження (дрони, нічні прилади бачення, тощо). По друге - долучатись до Сил оборони України. Чим більше військових буде в Українському війську, тим надійніше буде прикритий кордон та легше буде бити окупатнів.

Слава Україні! Разом переможемо!
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13.04.2024 18:29 Відповісти
Буєвих коментаторів багато, а от чи служить хтось з них на захисті Батьківщини велике питання. Кордон на всі 100 закрити неможливо. І ми до них ходимо і вони до нас. Людей просили евакуюватись. Вже ***** другий рік просять. Бачив нив хтось що в барак не хочуть. Я в посадці спав і нічого. Пріорітети тупі в людей. Срати на своє життя бо в барак не хочу. Через цих людей сьогодні загинула добра людина бо везла їм продукти. Ось що жахливо.
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13.04.2024 18:31 Відповісти
Помітили тенденцію, що коли РДК гарцювало 3 неділлі на болотах, не було ніякого ДРГ - бо воювати з цивільними можуть лише кацапи
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13.04.2024 18:34 Відповісти
МРАЗІ - усе що можу сказати про цих
"сусідів" з росії.
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13.04.2024 18:36 Відповісти
Я пам'ятаю як людей просили виїхати в 22му. Я пам'ятаю як людей просили виїхати в 23му. Сьогодні людина була вбита паскудами бо везла гуманітарку людям, яким срати на своє життя. Лише тупий думає, що кордон можна закрити. Тим більше проти навчених тварюк, які нищать вче що бачать. Особисто я більше злюсь не на тих хто вбив, а на тих через кого він туди поїхав.
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13.04.2024 18:41 Відповісти
Жодна прикордонна служба жодної країни світу не здатна виявити та знешкодити всі 100% ДРГ. Треба відселяти всіх цивільних з прикордоння з рф
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13.04.2024 18:42 Відповісти
Шановні! Люди цивільні гинуть через самовпевненених громадян,що не евакуювались із сірої зони. Яким пох...
Цивільним необхідно євакуюватись з прикордоння з рф.Ворог не вибирає суто військові цілі - бʼє по цивільних навіть більше, ніж по наших воїнах. Зло воно таке - з кривавою мордою орка
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13.04.2024 18:51 Відповісти
Мы к сожалению воюем в обороне - это наша задача защитить себя. Вместе к победе Украины!
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13.04.2024 18:57 Відповісти
Ворог у нас підступний, якому до одного місця по чому гатити, що цивільні машини, що швидкі допомоги, які їдуть до пацієнтів. Дуже потрібно розробляти засоби РЕБ, щоб Дрони навіть не змогли перелітати Держкордон
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13.04.2024 19:06 Відповісти
Поки йде війна - прикордоння це сіра зона, яка постійно обстрілюється ворогом. Заборонена 5 кілометрова зона від кордону, для проїзду цивільних задля їхньої безпеки. Але нажаль не всі ще переїхали звідси. На кожні 10 метрів поставити бійця - ніяких військ не хватить. Тільки електронні засоби стеження якось допомагають виявляти ворога. Але зараз весна, зелень розростається - тому ворожій дрг легше проникати через кордон. І чим далі тим більше буде зелені. Тим важче буде виявляти ворожі групи.
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13.04.2024 19:13 Відповісти
Скажу так, знайомий мав відрядження на прикордоння, сказав одне, ми зі своїм командуванням, хер коли переможемо, і це людина повернулася з Європи, і пішла воювати. А потім читаємо, були виявлені ДРГ, відкрили вогонь на упередження, ворог відступив, хто і коли бачив відео знищених дргшників мокшанських, все що там робиться, це відсидіти свою зміну, і на ротацію....
Можете починати плюватися.....
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13.04.2024 20:55 Відповісти
Це ти про своїх білоруських прикордонників написав? Звісно вони мокшан не переможуть. Вони такі самі як мокшани. Не примазуйся до нас, ботяра
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14.04.2024 07:34 Відповісти
 
 