Окупанти розстріляли цивільне авто у прикордонні на Чернігівщині, загинув чоловік (оновлено). ФОТО

Війська РФ розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району. На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню. Терористи!!!", - зазначив він.

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За даними МВС, унаслідок обстрілу спалахнула пожежа транспортного засобу, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень.