Окупанти розстріляли цивільне авто у прикордонні на Чернігівщині, загинув чоловік (оновлено). ФОТО
Війська РФ розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські терористи розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району. На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню. Терористи!!!", - зазначив він.
За даними МВС, унаслідок обстрілу спалахнула пожежа транспортного засобу, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень.
Топ коментарі
+29 Скотик Морський
показати весь коментар13.04.2024 18:41
+28 rashid Javadi
показати весь коментар13.04.2024 18:31
+27 Семен Наливайко #584573
показати весь коментар13.04.2024 18:13
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А тут ще й отого, Зеленського з єрмаком і татаровим, на посади прилаштували в органи управління державою!
І все. Мертва зона. Ніхто не розмінує. І ніяка ДРГ не пройде.
Особисто під моїми ногами ті пелюстки розривалися раз 10, якщо не більше. На броні бехи. Там реально ногами краще не ходити.
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9C%D0%9D ПМН .
У 2015, уже під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%84%D0%A1_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1 посол ЄС в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ян Томбінський заявив, що утилізація трьох мільйонів протипіхотних мін в Україні, яку фінансує ЄС, має бути завершена до 2018 року.
Вже https://mil.in.ua/uk/********-***********-znyschennya-protypihotnyh-min-v-ramkah-ottavskoyi-konvenciyi/ у вересні 2018-го Україна ліквідувала 2 млн протипіхотних мін, а через два роки ця цифра сягла 3 млн одиниць
Пали, Господь, пали тут нах все. Імбєцили не мають прав на життя.
(на жаль, тому що в Ізюмський ліс тепер краще не заходити)
я, навіть на гугл висцявся.
йти чи пливти?
Поэтому и ползут на фронте.
Вони вереск здіймають коли в кацапського полоненого булочка вчорашня буде.
Тож не варто звинувачувати наших військових у бездіяльності кожного разу, коли ворожій ДРГ вдається проникнути через кордон. ДРГ - це не нелегали, які проникають з Мексики до США. ДРГ - це специ, які навчені непомітно перетинати кордон, проходити мінні загородження, уникати зустрічі з патрулями прикордонників тощо.
До того ж основні ресурси Сил оборони України зосереджені на сході та півдні. Тож банально нема такої кількості військових, щоб виставити спостерігачів через кожні 300 м вздовж всього кордону з рф та рб.
Що з цим робити? По перше - це допомагати військовим у придбанні технічних засобів спостреження (дрони, нічні прилади бачення, тощо). По друге - долучатись до Сил оборони України. Чим більше військових буде в Українському війську, тим надійніше буде прикритий кордон та легше буде бити окупатнів.
Слава Україні! Разом переможемо!
"сусідів" з росії.
Цивільним необхідно євакуюватись з прикордоння з рф.Ворог не вибирає суто військові цілі - бʼє по цивільних навіть більше, ніж по наших воїнах. Зло воно таке - з кривавою мордою орка
Можете починати плюватися.....